У Покровську Донецької області оточення не фіксується, а ситуація на території міста контролюється Силами оборони України.

Про це заявив президент України Зеленський під час пресбрифінгу 31 жовтня.

Зеленський про ситуацію у Покровську

За словами глави держави, у Покровську присутні росіяни, проте українські захисники знищують окупантів.

Зараз дивляться

Він наголосив, що війська РФ зосередили поблизу Покровська близько 170 тис. військових РФ, ситуація у місті залишається складною.

– Ситуація в Покровську складна. Всі їхні сили там. На цьому напрямку 170 тис. зосереджено ворога. Це дуже багато, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що вранці 31 жовтня розмовляв з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, який сказав йому, що наразі суттєвих змін у Покровську немає.

За його словами, російські військові контролюють за допомогою безпілотників українську логістику, але ЗСУ також постійно атакують та тримають під контролем логістику армії РФ під Покровськом.

Як пояснив Зеленський, росіяни йдуть пішки по 25-30 км до міста, оскільки вище керівництво РФ поставило завдання захопити саме Покровськ.

– Вони не змогли взяти Суми та Куп’янськ. Каже Путін, що він поїде в Покровськ. Та залюбки, якщо він приїде, всі аплодуватимуть. Ми розуміємо, чим все закінчиться, – звернув увагу президент України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.