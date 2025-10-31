Пентагон ухвалив передавання Україні далекобійних ракет Tomahawk, але остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова трьох американських і європейських чиновників, знайомих із ситуацією.

Чи відбудеться передавання Україні ракет Tomahawk

Пентагон схвалив перед Білим домом постачання Україні ракет великої дальності Tomahawk, оцінивши, що це не матиме негативного впливу на арсенали США.

Зараз дивляться

Однак Пентагон залишив остаточне політичне рішення за американським президентом Дональдом Трампом.

Раніше цього місяця під час робочого обіду з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі Трамп заявив, що він вважає за краще не постачати ракети Україні.

Президент США пояснив таке рішення небажанням віддавати те, що потрібно для захисту його країни.

Об’єднаний штаб поінформував Білий дім про свою оцінку перед зустріччю Трампа із Зеленським, який наполягав на більш ефективному нанесенні ракетними ударами по нафтових і енергетичних об’єктах у глибині Росії.

Як відомо, дальність польоту Tomahawk становить близько 1,6 тис. км.

Ця оцінка надихнула союзників, які вважають, що у США тепер менше виправдань не постачати ракети, повідомили два європейські чиновники.

Трамп також заявив за кілька днів до зустрічі із Зеленським, що у США є багато Tomahawk, які вони потенційно могли б поставити Україні.

Тому американські та європейські офіційні особи були здивовані, коли через кілька днів Трамп різко змінив свою позицію, заявивши під час переговорів з Зеленським, що США потрібні Tomahawk.

Потім за закритими дверима він повідомив Зеленському, що США поки що не постачатимуть їх.

Рішення Трампа було ухвалено наступного дня після того, як він поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним.

Факти ICTV писали про те, які мають характеристики ракети Tomahawk, яка їхня вартість та дальність польоту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.