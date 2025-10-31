Суд отправил Труханова под круглосуточный домашний арест
Печерский райсуд Киева постановил круглосуточный домашний арест для Геннадия Труханова по делу о служебной халатности
Печерский районный суд Киева поддержал позицию обвинения и избрал бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 28 декабря по делу о служебной халатности.
Судебное заседание транслировалось на YouTube-канале ТСН.
Суд отправил Труханова под домашний арест
Труханов принял участие в нем по видеосвязи.
Сторона обвинения ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего мэра.
Ранее Труханов заявлял, что подозрение в служебной халатности, объявленное после гибели девяти человек во время непогоды 30 сентября, стало для него “неожиданностью”.
Он отмечал, что городской совет “работал по минутам” и предупреждал население о ливне.
Труханов охарактеризовал трагедию как стихийное бедствие и утверждал, что городские власти не могли предотвратить последствия, поскольку сообщение от Укргидрометцентра поступило в 19:00, когда люди уже погибли.
Он добавил, что проблемы с водоотведением в городе «катастрофические» и требуют миллиардов гривен для решения, и пообещал предоставить все документы, подтверждающие работу городских служб.
Напомним, девяти фигурантам, среди которых Труханов, его заместители и должностные лица горсовета, сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель людей во время непогоды 30 сентября.
Среди подозреваемых также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. Им грозит до восьми лет тюрьмы.
По имеющимся доказательствам, 9 фигурантам – Труханову, двум его заместителям, должностным лицам горсовета и представителям коммунального предприятия – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель человека).
Сообщалось, что полицейские провели более 25 обысков в административных зданиях и по местам проживания подозреваемых. В ходе следственных действий были изъяты документация, компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи.