Печерский райсуд Киева постановил круглосуточный домашний арест для Геннадия Труханова по делу о служебной халатности

Печерский районный суд Киева поддержал позицию обвинения и избрал бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 28 декабря по делу о служебной халатности.

Судебное заседание транслировалось на YouTube-канале ТСН.

Сейчас смотрят

Суд отправил Труханова под домашний арест

Труханов принял участие в нем по видеосвязи.

Сторона обвинения ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего мэра.

Ранее Труханов заявлял, что подозрение в служебной халатности, объявленное после гибели девяти человек во время непогоды 30 сентября, стало для него “неожиданностью”.

Он отмечал, что городской совет “работал по минутам” и предупреждал население о ливне.

Труханов охарактеризовал трагедию как стихийное бедствие и утверждал, что городские власти не могли предотвратить последствия, поскольку сообщение от Укргидрометцентра поступило в 19:00, когда люди уже погибли.

Он добавил, что проблемы с водоотведением в городе «катастрофические» и требуют миллиардов гривен для решения, и пообещал предоставить все документы, подтверждающие работу городских служб.

Напомним, девяти фигурантам, среди которых Труханов, его заместители и должностные лица горсовета, сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель людей во время непогоды 30 сентября.

Среди подозреваемых также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

По имеющимся доказательствам, 9 фигурантам – Труханову, двум его заместителям, должностным лицам горсовета и представителям коммунального предприятия – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель человека).

Сообщалось, что полицейские провели более 25 обысков в административных зданиях и по местам проживания подозреваемых. В ходе следственных действий были изъяты документация, компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.