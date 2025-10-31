Печерський райсуд Києва ухвалив цілодобовий домашній арешт для Геннадія Труханова у справі про службову недбалість

Печерський районний суд Києва підтримав позицію обвинувачення та обрав колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня у справі про службову недбалість.

Судове засідання транслювалося на YouTube-каналі ТСН.

Суд відправив Труханова під домашній арешт

Труханов взяв участь у ньому по відеозв’язку.

Сторона обвинувачення клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для колишнього мера.

Раніше Труханов заявляв, що підозра у службовій недбалості, оголошена після загибелі дев’яти людей під час негоди 30 вересня, стала для нього “несподіванкою”.

Він зазначав, що міська рада “працювала по хвилинах” та попереджала населення про зливу.

Труханов охарактеризував трагедію як стихійне лихо та стверджував, що міська влада не могла запобігти наслідкам, оскільки повідомлення від Укргідрометцентру надійшло о 19:00, коли люди вже загинули.

Він додав, що проблеми з водовідведенням у місті “катастрофічні” та потребують мільярдів гривень для вирішення, і пообіцяв надати всі документи, що підтверджують роботу міських служб.

Нагадаємо, дев’ятьом фігурантам, серед яких Труханов, його заступники та посадовці міськради, повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.

Серед підозрюваних також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

За наявними доказами, 9 фігурантам – Труханову, двом його заступникам, посадовцям міськради та представникам комунального підприємства – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людини).

Повідомлялося, що поліцейські провели понад 25 обшуків у адміністративних будівлях та за місцями проживання підозрюваних. Під час слідчих дій були вилучені документація, комп’ютерна техніка, мобільні телефони та чорнові записи.

