Очередная массированная российская атака по энергетической инфраструктуре Украины ночью и утром в четверг привела к повреждению подстанций, которые имеют критически важное значение для ядерной безопасности и защиты страны.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ, опубликованном на сайте агентства.

МАГАТЭ об атаке РФ 30 октября

– После этого команды МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из электростанций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередач. Кроме того, команда МАГАТЭ на Ровенской АЭС (РАЭС) сообщила, что станция уменьшила мощность двух из своих четырех блоков по просьбе оператора сети, – отметило агентство.

В связи с этим гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси вновь призвал проявлять максимальную военную сдержанность в районах, прилегающих к ядерным объектам, и соблюдать семь неотъемлемых столпов ядерной безопасности и защищенности.

По словам Гросси, угрозы для ядерной безопасности остаются вполне реальными и постоянно присутствующими.

В настоящее время компания Энергоатом эксплуатирует девять энергоблоков Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС. Их суммарная мощность составляет 7 880 МВт.

Запорожская АЭС, имеющая шесть энергоблоков типа ВВЭР-1000 общей мощностью 6 000 МВт, со времени ее оккупации в марте 2022 года не производит электроэнергию с 11 сентября того же года.

Напомним, ночью 30 октября в ряде областей Украины прогремели взрывы – россияне запустили по Украине ударные дроны, крылатые ракеты, баллистику. В результате атаки на энергетику по Украине ввели аварийные отключения электроэнергии.

