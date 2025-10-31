Удары РФ повредили подстанции в Украине, важные для ядерной безопасности – МАГАТЭ
- Массированная атака РФ на энергетику Украины угрожает ядерной безопасности и повредила критически важные подстанции.
- МАГАТЭ призывает соблюдать все стандарты ядерной безопасности и сдержанности.
- Энергоатом продолжает работу 9 блоков АЭС, Запорожская АЭС остается обесточенной.
Очередная массированная российская атака по энергетической инфраструктуре Украины ночью и утром в четверг привела к повреждению подстанций, которые имеют критически важное значение для ядерной безопасности и защиты страны.
Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ, опубликованном на сайте агентства.
МАГАТЭ об атаке РФ 30 октября
– После этого команды МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из электростанций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередач. Кроме того, команда МАГАТЭ на Ровенской АЭС (РАЭС) сообщила, что станция уменьшила мощность двух из своих четырех блоков по просьбе оператора сети, – отметило агентство.
В связи с этим гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси вновь призвал проявлять максимальную военную сдержанность в районах, прилегающих к ядерным объектам, и соблюдать семь неотъемлемых столпов ядерной безопасности и защищенности.
По словам Гросси, угрозы для ядерной безопасности остаются вполне реальными и постоянно присутствующими.
В настоящее время компания Энергоатом эксплуатирует девять энергоблоков Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС. Их суммарная мощность составляет 7 880 МВт.
Запорожская АЭС, имеющая шесть энергоблоков типа ВВЭР-1000 общей мощностью 6 000 МВт, со времени ее оккупации в марте 2022 года не производит электроэнергию с 11 сентября того же года.
Напомним, ночью 30 октября в ряде областей Украины прогремели взрывы – россияне запустили по Украине ударные дроны, крылатые ракеты, баллистику. В результате атаки на энергетику по Украине ввели аварийные отключения электроэнергии.