Чергова масована російська атака по енергетичній інфраструктурі України вночі та вранці у четвер призвели до пошкодження підстанцій, які є критично важливими для ядерної безпеки та захисту країни.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ, опублікованій на сайті агентства.

МАГАТЕ про атака РФ 30 жовтня

– Після цього команди МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з електростанцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач. Крім того, команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС (РАЕС) повідомила, що станція зменшила потужність двох зі своїх чотирьох блоків на прохання оператора мережі, – зазначило агентство.

У зв’язку з цим гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі знову звернувся із закликом проявляти максимальну військову стриманість у районах, прилеглих до ядерних об’єктів, та дотримуватися семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та захищеності.

За словами Гроссі, загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними та постійно присутніми.

Наразі компанія Енергоатом експлуатує дев’ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС. Їхня сумарна потужність становить 7 880 МВт.

Запорізька АЕС, яка має шість енергоблоків типу ВВЕР-1000 загальною потужністю 6 000 МВт, з часу її окупації у березні 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Нагадаємо, вночі 30 жовтня в низці областей України пролунали вибухи – росіяни запустили по Україні ударні дрони, крилаті ракети, балістику. Внаслідок атаки на енергетику по Україні запровадили аварійні відключення електроенергії.

