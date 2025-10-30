Круглосуточно во всех регионах Украины отключат электроснабжение в пятницу, 31 октября.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Отключение света по Украине 31 октября

— Из-за сложной ситуации в энергосистеме – завтра, 31 октября, круглосуточно во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления, — говорится в сообщении.

Как уточнили в Укрэнерго, причина применения ограничений — последствия трех российских массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в течение этого месяца по территории Украины.

Объем отключения электроснабжения будет таким:

с 00:00 до 24:00 – объемом от 0,5 до 3 очередей (максимальный объем ограничений – с 16:00 до 18:00);

с 00:00 до 24:00 – для промышленных потребителей.

Как предупредили в компании, время и объем применения ограничений могут измениться. В Укрэнерго призывают следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

В компании просят украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда поставки появляются по графику.

