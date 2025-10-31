Во всех регионах Украины вынужденно применяются меры по ограничению потребления. В течение суток будут действовать почасовые отключения света объемом от 0,5 до 3 очередей. Какие будут графики отключения эдектроэнергии 31 октября по областям — читайте на Фактах ICTV.

Отключения света 31 октября: состояние энергосистемы Украины

Как сообщает Укрэнерго, из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая была вызвана последствиями трех массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в течение этого месяца, во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры по ограничению потребления.

В течение суток будут действовать почасовые отключения объемом от 0,5 до 3 очередей. Кроме того, на всей территории Украины будут введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

— Необходимость в экономном энергопотреблении сегодня сохраняется. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов до конца текущих суток. Когда свет появляется по графику – не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, – говорится в сообщении Укрэнерго.

В пятницу, 31 октября, ДТЭК применяет графики отключений электроэнергии в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской и Одесской областях.

Графики отключений света в Киеве и области

ДТЭК вводит графики отключений в течение суток:

подгруппа 1.1 отключения с 7:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00;

подгруппа 1.2 отключения с 7:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00;

подгруппа 2.1 отключения с 7:00 до 9:00 и с 17:30 до 21:00;

подгруппа 2.2 отключения с 17:30 до 21:00;

подгруппа 3.1 отключения с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;

подгруппа 3.2 отключения с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;

подгруппа 4.1 отключения с 13:00 до 17:30;

подгруппа 4.2 отключения с 00:00 до 03:30 и с 16:00 до 17:30;

подгруппа 5.1 отключения с 05:00 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;

подгруппа 5.2 отключения с 05:00 до 07:00 и с 14:00 до 17:00;

подгруппа 6.1 отключения с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 18:00;

подгруппа 6.2 отключения с 13:30 до 18:00.

Через сервисы YASNO или ДТЭК можно узнать свою очередь.

Графики отключений света в Черкассах и области

В Черкассах и области 31 октября с 10:00 до 24:00 будут действовать графики отключений света:

подгруппа 1.1 отключения с 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00;

подгруппа 1.2 отключения с 19:00 — 21:00;

подгруппа 2.1 отключения с 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;

подгруппа 2.2 отключения с 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;

подгруппа 3.1 отключения с 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00;

подгруппа 3.2 отключения с 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00;

подгруппа 4.1 отключения с 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00;

подгруппа 4.2 отключения с 10:00 — 11:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00;

подгруппа 5.1 отключения с 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00;

подгруппа 5.2 отключения с 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00;

подгруппа 6.1 отключения с 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00;

подгруппа 6.2 отключения с 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00.

Более подробно об отключениях можно узнать здесь.

График отключений в Днепропетровской области

В Днепропетровской области также введены графики отключений света:

подгруппа 1.1 отключения с 06:00 до 09:30 и с 16:30 до 20:00;

подгруппа 1.2 отключения с 16:00 до 20:00;

подгруппа 2.1 отключения с 05:00 до 09:30 и с 16:30 до 20:00;

подгруппа 2.2 отключения с 05:00 до 09:00 и с 16:30 до 20:00;

подгруппа 3.1 отключения с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 22:00;

подгруппа 3.2 отключения с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 22:00.

подгруппа 4.1 отключения с 00:00 до 02:30 и с 20:00 до 24:00;

подгруппа 4.1 отключения с 14:00 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;

подгруппа 5.1 отключения с 13:00 до 18:00;

подгруппа 5.2 отключения с 13:00 до 18:00;

подгруппа 6.1 отключения с 13:00 до 16:30;

подгруппа 6.2 отключения с 02:30 до 06:00 и с 14:00 до 16:30.

График отключений в Одесской области

В Одесской области 31 октября будут действовать стабилизационные отключения света по следующим графикам:

подгруппа 1.1 отключения с 00:00 до 02:00 и с 18:00 до 22:00;

подгруппа 1.2 отключения с 18:00 до 22:00;

подгруппа 2.1 отключения с 07:30 до 11:00 и с 18:00 до 21:30;

подгруппа 2.2 отключения с 07:30 до 11:00 и с 18:00 до 21:30;

подгруппа 3.1 отключения с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;

подгруппа 3.2 отключения с 11:00 до 14:30 и с 21:30 до 24:00;

подгруппа 4.1 отключения с 02:00 до 04:00 и с 14:00 до 18:00;

подгруппа 4.2 отключения с 13:00 до 18:00;

подгруппа 5.1 отключения 3 04:00 до 07:30 с 14:30 до 18:00;

подгруппа 5.2 отключения 3 05:00 до 09:00 с 15:00 до 18:00;

подгруппа отключения 6.1 3 05:00 до 07:30 с 16:00 до 18:00;

подгруппа 6.2 отключения с 14:00 до 18:00.

График отключений в Харьковской области

31 октября в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений:

00:00-05:00 — 0,5 очереди,

05:00-09:00 — 1,5 очереди,

09:00-13:00 — 1 очередь,

13:00-14:00 — 1,5 очереди,

14:00-16:00 — 2,5 очереди,

16:00-18:00 — 3 очереди,

18:00-22:00 — 2 очереди,

22:00-24:00 — 1 очередь.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

подгруппа 1.1 отключения с 10:00-14:00 и с 17:00-18:00, 20:00-22:00;

подгруппа 1.2 отключения 00:00-03:00, 10:00-13:00, 17:00-18:00, 20:00-22:00;

подгруппа 2.1 отключения с 13:00-14:00, 22:00-24:00;

подгруппа 2.2 отключения с 13:00-14:00, 22:00-24:00;

подгруппа 3.1 отключения с 05:00-07:00 и с 14:00-17:00;

подгруппа 3.2 отключения с 03:00-07:00, 14:00-17:00;

подгруппа 4.1 отключения с 14:00-17:00;

подгруппа 4.2 отключения с 05:00-07:00 и с 14:00-17:00;

подгруппа 5.1 отключения с 07:00-09:00 и с 16:00-20:00;

подгруппа 5.2 отключения с 07:00-09:00 и с 14:00-20:00;

подгруппа 6.1 отключения с 14:00-16:00 и с 17:00-20:00;

подгруппа 6.2 отключения с 07:00-10:00 и с 17:00-20:00.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Графики отключений света в Хмельницкой области

По распоряжению НЭК Укрэнерго 31 октября 2025 года в Хмельницкой области будет действовать график почасовых отключений – в течение суток ограничения будут охватывать от половины очереди до трех очередей одновременно.

Проверить свою очередь можно в чат-ботах Viber, Telegram или при помощи сервиса Перевірити чергу.

Графики отключений света в Сумах

31 октября будут действовать графики почасовых отключений в Сумах:

с 00:00 до 05:00 — в объеме 0,5 очереди;

с 05:00 до 09:00 — в объеме 1,5 очереди;

с 09:00 до 13:00 — в объеме 1 очереди;

с 13:00 до 14:00 — в объеме 1,5 очереди;

с 14:00 до 16:00 — в объеме 2,5 очереди;

с 16:00 до 18:00 — в объеме 3 очередей;

с 18:00 до 22:00 — в объеме 2 очередей;

с 22:00 до 00:00 — в объеме 1 очереди, в соответствии с командой НЭК Укрэнерго.

Графики отключений света на Волыни

31 октября на территории Волынской области будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии:

подочередь 1.1. отключения с 07:00-09:00 и с 17:30-21:00;

подочередь 1.2. отключения с 10:30-14:00 и с 17:30-21:00;

подочередь 2.1. отключения с 10:30-14:00 и с 21:00-24:00;

подочередь 2.2. отключения с 13:00-16:00 и с 21:00-24:00;

подочередь 3.1. отключения 14:00-17:30;

подочередь 3.2. отключения с 14:00-17:30;

подочередь 4.1. отключения 00:00-03:30 и с 14:00-17:30;

подочередь 4.2. отключения с 05:00-07:00 и с 14:00-17:30;

подочередь 5.1. отключения с 05:00-07:00, 16:00-18:00 и с 21:00-22:00;

подочередь 5.2. отключения с 03:30-07:00, 16:00-18:00 и с 21:00-22:00;

подочередь 6.1. отключения с 07:00-10:30 и с 17:30-21:00;

подочередь 6.2. отключения с 07:00-10:30 и с 17:30-21:00.

Узнать информацию об отключениях по вашему адресу можно по ссылке, а также здесь.

Напомним, что 30 октября РФ нанесла удары по энергетическим объектам в разных регионах, в частности: в Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

