Отключения света в Украине 31 октября: как будут действовать графики в областях
- В Украине 31 октября из-за российских атак на энергосистему Украины будут действовать графики отключений света.
- Они будут применяться объемом от 0,5 до 3 очередей.
- Графики отключений света будут действовать в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой и других областях.
Во всех регионах Украины вынужденно применяются меры по ограничению потребления. В течение суток будут действовать почасовые отключения света объемом от 0,5 до 3 очередей. Какие будут графики отключения эдектроэнергии 31 октября по областям — читайте на Фактах ICTV.
Отключения света 31 октября: состояние энергосистемы Украины
Как сообщает Укрэнерго, из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая была вызвана последствиями трех массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в течение этого месяца, во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры по ограничению потребления.
В течение суток будут действовать почасовые отключения объемом от 0,5 до 3 очередей. Кроме того, на всей территории Украины будут введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
— Необходимость в экономном энергопотреблении сегодня сохраняется. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов до конца текущих суток. Когда свет появляется по графику – не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, – говорится в сообщении Укрэнерго.
В пятницу, 31 октября, ДТЭК применяет графики отключений электроэнергии в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской и Одесской областях.
Графики отключений света в Киеве и области
ДТЭК вводит графики отключений в течение суток:
- подгруппа 1.1 отключения с 7:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00;
- подгруппа 1.2 отключения с 7:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00;
- подгруппа 2.1 отключения с 7:00 до 9:00 и с 17:30 до 21:00;
- подгруппа 2.2 отключения с 17:30 до 21:00;
- подгруппа 3.1 отключения с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
- подгруппа 3.2 отключения с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
- подгруппа 4.1 отключения с 13:00 до 17:30;
- подгруппа 4.2 отключения с 00:00 до 03:30 и с 16:00 до 17:30;
- подгруппа 5.1 отключения с 05:00 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;
- подгруппа 5.2 отключения с 05:00 до 07:00 и с 14:00 до 17:00;
- подгруппа 6.1 отключения с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 18:00;
- подгруппа 6.2 отключения с 13:30 до 18:00.
Через сервисы YASNO или ДТЭК можно узнать свою очередь.
Графики отключений света в Черкассах и области
В Черкассах и области 31 октября с 10:00 до 24:00 будут действовать графики отключений света:
- подгруппа 1.1 отключения с 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00;
- подгруппа 1.2 отключения с 19:00 — 21:00;
- подгруппа 2.1 отключения с 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;
- подгруппа 2.2 отключения с 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;
- подгруппа 3.1 отключения с 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00;
- подгруппа 3.2 отключения с 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00;
- подгруппа 4.1 отключения с 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00;
- подгруппа 4.2 отключения с 10:00 — 11:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00;
- подгруппа 5.1 отключения с 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00;
- подгруппа 5.2 отключения с 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00;
- подгруппа 6.1 отключения с 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00;
- подгруппа 6.2 отключения с 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00.
Более подробно об отключениях можно узнать здесь.
График отключений в Днепропетровской области
В Днепропетровской области также введены графики отключений света:
- подгруппа 1.1 отключения с 06:00 до 09:30 и с 16:30 до 20:00;
- подгруппа 1.2 отключения с 16:00 до 20:00;
- подгруппа 2.1 отключения с 05:00 до 09:30 и с 16:30 до 20:00;
- подгруппа 2.2 отключения с 05:00 до 09:00 и с 16:30 до 20:00;
- подгруппа 3.1 отключения с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 22:00;
- подгруппа 3.2 отключения с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 22:00.
- подгруппа 4.1 отключения с 00:00 до 02:30 и с 20:00 до 24:00;
- подгруппа 4.1 отключения с 14:00 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
- подгруппа 5.1 отключения с 13:00 до 18:00;
- подгруппа 5.2 отключения с 13:00 до 18:00;
- подгруппа 6.1 отключения с 13:00 до 16:30;
- подгруппа 6.2 отключения с 02:30 до 06:00 и с 14:00 до 16:30.
График отключений в Одесской области
В Одесской области 31 октября будут действовать стабилизационные отключения света по следующим графикам:
- подгруппа 1.1 отключения с 00:00 до 02:00 и с 18:00 до 22:00;
- подгруппа 1.2 отключения с 18:00 до 22:00;
- подгруппа 2.1 отключения с 07:30 до 11:00 и с 18:00 до 21:30;
- подгруппа 2.2 отключения с 07:30 до 11:00 и с 18:00 до 21:30;
- подгруппа 3.1 отключения с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
- подгруппа 3.2 отключения с 11:00 до 14:30 и с 21:30 до 24:00;
- подгруппа 4.1 отключения с 02:00 до 04:00 и с 14:00 до 18:00;
- подгруппа 4.2 отключения с 13:00 до 18:00;
- подгруппа 5.1 отключения 3 04:00 до 07:30 с 14:30 до 18:00;
- подгруппа 5.2 отключения 3 05:00 до 09:00 с 15:00 до 18:00;
- подгруппа отключения 6.1 3 05:00 до 07:30 с 16:00 до 18:00;
- подгруппа 6.2 отключения с 14:00 до 18:00.
График отключений в Харьковской области
31 октября в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений:
- 00:00-05:00 — 0,5 очереди,
- 05:00-09:00 — 1,5 очереди,
- 09:00-13:00 — 1 очередь,
- 13:00-14:00 — 1,5 очереди,
- 14:00-16:00 — 2,5 очереди,
- 16:00-18:00 — 3 очереди,
- 18:00-22:00 — 2 очереди,
- 22:00-24:00 — 1 очередь.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- подгруппа 1.1 отключения с 10:00-14:00 и с 17:00-18:00, 20:00-22:00;
- подгруппа 1.2 отключения 00:00-03:00, 10:00-13:00, 17:00-18:00, 20:00-22:00;
- подгруппа 2.1 отключения с 13:00-14:00, 22:00-24:00;
- подгруппа 2.2 отключения с 13:00-14:00, 22:00-24:00;
- подгруппа 3.1 отключения с 05:00-07:00 и с 14:00-17:00;
- подгруппа 3.2 отключения с 03:00-07:00, 14:00-17:00;
- подгруппа 4.1 отключения с 14:00-17:00;
- подгруппа 4.2 отключения с 05:00-07:00 и с 14:00-17:00;
- подгруппа 5.1 отключения с 07:00-09:00 и с 16:00-20:00;
- подгруппа 5.2 отключения с 07:00-09:00 и с 14:00-20:00;
- подгруппа 6.1 отключения с 14:00-16:00 и с 17:00-20:00;
- подгруппа 6.2 отключения с 07:00-10:00 и с 17:00-20:00.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).
Графики отключений света в Хмельницкой области
По распоряжению НЭК Укрэнерго 31 октября 2025 года в Хмельницкой области будет действовать график почасовых отключений – в течение суток ограничения будут охватывать от половины очереди до трех очередей одновременно.
Проверить свою очередь можно в чат-ботах Viber, Telegram или при помощи сервиса Перевірити чергу.
Графики отключений света в Сумах
31 октября будут действовать графики почасовых отключений в Сумах:
- с 00:00 до 05:00 — в объеме 0,5 очереди;
- с 05:00 до 09:00 — в объеме 1,5 очереди;
- с 09:00 до 13:00 — в объеме 1 очереди;
- с 13:00 до 14:00 — в объеме 1,5 очереди;
- с 14:00 до 16:00 — в объеме 2,5 очереди;
- с 16:00 до 18:00 — в объеме 3 очередей;
- с 18:00 до 22:00 — в объеме 2 очередей;
- с 22:00 до 00:00 — в объеме 1 очереди, в соответствии с командой НЭК Укрэнерго.
Графики отключений света на Волыни
31 октября на территории Волынской области будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии:
- подочередь 1.1. отключения с 07:00-09:00 и с 17:30-21:00;
- подочередь 1.2. отключения с 10:30-14:00 и с 17:30-21:00;
- подочередь 2.1. отключения с 10:30-14:00 и с 21:00-24:00;
- подочередь 2.2. отключения с 13:00-16:00 и с 21:00-24:00;
- подочередь 3.1. отключения 14:00-17:30;
- подочередь 3.2. отключения с 14:00-17:30;
- подочередь 4.1. отключения 00:00-03:30 и с 14:00-17:30;
- подочередь 4.2. отключения с 05:00-07:00 и с 14:00-17:30;
- подочередь 5.1. отключения с 05:00-07:00, 16:00-18:00 и с 21:00-22:00;
- подочередь 5.2. отключения с 03:30-07:00, 16:00-18:00 и с 21:00-22:00;
- подочередь 6.1. отключения с 07:00-10:30 и с 17:30-21:00;
- подочередь 6.2. отключения с 07:00-10:30 и с 17:30-21:00.
Узнать информацию об отключениях по вашему адресу можно по ссылке, а также здесь.
Напомним, что 30 октября РФ нанесла удары по энергетическим объектам в разных регионах, в частности: в Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Львовской областях.