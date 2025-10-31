Відключення світла в Україні 31 жовтня: як діятимуть графіки в областях
- В Україні 31 жовтня через російські атаки енергосистеми України будуть діяти графіки відключень світла.
- Вони будуть застосовані обсягом від 0,5 до 3 черг.
- Графіки відключень світла діятимуть у Київській, Одеській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Вінницькій та інших областях.
В усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. Протягом всієї доби будуть діяти погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг. Які будуть графіки відключення світла 31 жовтня по областях – читайте на Фактах ICTV.
Відключення світла 31 жовтня: стан енергосистеми України
Як повідомляє Укренерго, через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками трьох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання.
Протягом всієї доби будуть діяти погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг. Крім того, на всій території України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
– Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до кінця поточної доби. Коли світло з’являється за графіком – не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, – йдеться у повідомленні Укренерго.
У п’ятницю, 31 жовтня, ДТЕК застосовує графіки відключень електроенергії у Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській та Одеській областях.
Графіки відключень світла у Києві та області
ДТЕК вводить графіки відключень протягом доби:
- підгрупа 1.1 відключення з 7:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00;
- підгрупа 1.2 відключення з 7:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00;
- підгрупа 2.1 відключення з 7:00 до 9:00 та з 17:30 до 21:00;
- підгрупа 2.2 відключення з 17:30 до 21:00;
- підгрупа 3.1 відключення з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
- підгрупа 3.2 відключення з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
- підгрупа 4.1 відключення з 13:00 до 17:30;
- підгрупа 4.2 відключення з 00:00 до 03:30 та з 16:00 до 17:30;
- підгрупа 5.1 відключення з 05:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
- підгрупа 5.2 відключення з 05:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:00;
- підгрупа 6.1 відключення з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 18:00;
- підгрупа 6.2 відключення з 13:30 до 18:00.
Через сервіси YASNO або ДТЕК можна дізнатися свою чергу.
Графіки відключень світла у Черкасах та області
У Черкасах та області 31 жовтня з 10:00 до 24:00 будуть діяти графіки відключень світла:
- підгрупа 1.1 відключення з 14:00 – 16:00, 19:00 – 21:00;
- підгрупа 1.2 відключення з 19:00 – 21:00;
- підгрупа 2.1 відключення з 15:00 – 17:00, 20:00 – 22:00;
- підгрупа 2.2 відключення з 15:00 – 17:00, 20:00 – 22:00;
- підгрупа 3.1 відключення з 16:00 – 18:00, 21:00 – 23:00;
- підгрупа 3.2 відключення з 16:00 – 18:00, 21:00 – 23:00;
- підгрупа 4.1 відключення з 16:00 – 18:00, 23:00 – 24:00;
- підгрупа 4.2 відключення з 10:00 – 11:00, 16:00 – 18:00, 23:00 – 24:00;
- підгрупа 5.1 відключення з 11:00 – 13:00, 17:00 – 19:00;
- підгрупа 5.2 відключення з 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00;
- підгрупа 6.1 відключення з 13:00 – 15:00, 18:00 – 20:00;
- підгрупа 6.2 відключення з 14:00 – 16:00, 18:00 – 20:00.
Більш детально про вікдлючення можна дізнатися тут.
Графіки відключень у Дніпропетровській області
У Дніпропетровській області також введені графіки відключень світла:
- підгрупа 1.1 відключення 3 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;
- підгрупа 1.2 відключення 3 16:00 до 20:00;
- підгрупа 2.1 відключення з 05:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;
- підгрупа 2.2 відключення 3 05:00 до 09:00 та 3 16:30 дo 20:00;
- підгрупа 3.1 відключення з 09:30 дo 13:00 та з 20:00 до 22:00;
- підгрупа 3.2 відключення 3 09:30 дo 13:00 та з 20:00 до 22:00.
- підгрупа 4.1 відключення з 00:00 до 02:30 та з 20:00 до 24:00;
- підгрупа 4.1 відключення з 14:00 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
- підгрупа 5.1 відключення з 13:00 до 18:00;
- підгрупа 5.2 відключення з 13:00 до 18:00;
- підгрупа 6.1 відключення з 13:00 до 16:30;
- підгрупа 6.2 відключення 3 02:30 до 06:00 та з 14:00 до 16:30.
Графіки відключень в Одеській області
В Одеській області 31 жовтня діятимуть стабілізаційні відключення світла за такими графіками:
- підгрупа 1.1 відключення з 00:00 до 02:00 та з 18:00 до 22:00;
- підгрупа 1.2 відключення з 18:00 до 22:00;
- підгрупа 2.1 відключення з 07:30 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;
- підгрупа 2.2 відключення 3 07:30 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;
- підгрупа 3.1 відключення з 11:00 до 15:00 з 21:30 до 24:00;
- підгрупа 3.2 відключення 3 11:00 до 14:30 з 21:30 до 24:00;
- підгрупа 4.1 відключення 3 02:00 до 04:00 та з 14:00 до 18:00;
- підгрупа 4.2 відключення з 13:00 до 18:00;
- підгрупа 5.1 відключення 3 04:00 до 07:30 з 14:30 до 18:00;
- підгрупа 5.2 відключення 3 05:00 до 09:00 з 15:00 до 18:00;
- підгрупа відключення 6.1 3 05:00 до 07:30 з 16:00 до 18:00;
- підгрупа 6.2 відключення з 14:00 до 18:00.
Графіки відключень світла у Хмельницькій області
За розпорядженням НЕК «Укренерго» 31 жовтня 2025 року на Хмельниччині діятиме графік погодинних відключень – протягом доби обмеження будуть охоплювати від половини черги до трьох черг одночасно.
Перевірити свою чергу можна у чат-ботах Viber, Telegram або за допомогою сервісу Перевірити чергу.
Графік відключень у Харківській області
31 жовтня у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень:
- 00:00-05:00 – 0,5 черги,
- 05:00-09:00 – 1,5 черги,
- 09:00-13:00 – 1 черга,
- 13:00-14:00 – 1,5 черги,
- 14:00-16:00 – 2,5 черги,
- 16:00-18:00 – 3 черги,
- 18:00-22:00 – 2 черги,
- 22:00-24:00 – 1 черга.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- підгрупа 1.1 відключення з 10:00-14:00 та з 17:00-18:00, 20:00-22:00;
- підгрупа 1.2 відключення 00:00-03:00, 10:00-13:00, 17:00-18:00, 20:00-22:00;
- підгрупа 2.1 відключення з 13:00-14:00, 22:00-24:00;
- підгрупа 2.2 відключення з 13:00-14:00, 22:00-24:00;
- підгрупа 3.1 відключення з 05:00-07:00 та з 14:00-17:00;
- підгрупа 3.2 відключення з 03:00-07:00, 14:00-17:00;
- підгрупа 4.1 відключення з 14:00-17:00;
- підгрупа 4.2 відключення з 05:00-07:00 та з 14:00-17:00;
- підгрупа 5.1 відключення з 07:00-09:00 та з 16:00-20:00;
- підгрупа 5.2 відключення з 07:00-09:00 та з 14:00-20:00;
- підгрупа 6.1 відключення з 14:00-16:00 та з 17:00-20:00;
- підгрупа 6.2 відключення з 07:00-10:00 та з 17:00-20:00.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності (ГОП).
Графіки вікдлючень світла у Сумах
31 жовтня, діятимуть графіки погодинних відключень у Сумах:
- з 00:00 до 05:00 – в обсязі 0,5 черги;
- з 05:00 до 09:00 – в обсязі 1,5 черги;
- з 09:00 до 13:00 – в обсязі 1 черги;
- з 13:00 до 14:00 – в обсязі 1,5 черги;
- з 14:00 до 16:00 – в обсязі 2,5 черги;
- з 16:00 до 18:00 – в обсязі 3 черг;
- з 18:00 до 22:00 – в обсязі 2 черг;
- з 22:00 до 00:00 – в обсязі 1 черги, відповідно до команди НЕК Укренерго.
Графіки відключень світла на Волині
31 жовтня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:
- підчерга 1.1.відключення з 07:00-09:00 та з 17:30-21:00;
- підчерга 1.2. відключення з 10:30-14:00 та з 17:30-21:00;
- підчерга 2.1. відключення з 10:30-14:00 та з 21:00-24:00;
- підчерга 2.2. відключення з 13:00-16:00 та з 21:00-24:00;
- підчерга 3.1. відключення 14:00-17:30;
- підчерга 3.2. відключення з 14:00-17:30;
- підчерга 4.1. відключення 00:00-03:30 та з 14:00-17:30;
- підчерга 4.2. відключення з 05:00-07:00 та з 14:00-17:30;
- підчерга 5.1. відключення з 05:00-07:00, 16:00-18:00 та з 21:00-22:00;
- підчерга 5.2. відключення з 03:30-07:00, 16:00-18:00 та з 21:00-22:00;
- підчерга 6.1. відключення з 07:00-10:30 та з 17:30-21:00;
- підчерга 6.2. відключення з 07:00-10:30 та з 17:30-21:00.
Дізнатись інформацію щодо відключень за вашою адресою можна за посиланням , а також тут.
Нагадаємо, що 30 жовтня РФ вдарила по енергетичних об’єктах у різних регіонах, зокрема: на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Львівщині.