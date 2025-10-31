В усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. Протягом всієї доби будуть діяти погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг. Які будуть графіки відключення світла 31 жовтня по областях – читайте на Фактах ICTV.

Відключення світла 31 жовтня: стан енергосистеми України

Як повідомляє Укренерго, через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками трьох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання.

Протягом всієї доби будуть діяти погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг. Крім того, на всій території України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

– Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до кінця поточної доби. Коли світло з’являється за графіком – не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, – йдеться у повідомленні Укренерго.

У п’ятницю, 31 жовтня, ДТЕК застосовує графіки відключень електроенергії у Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській та Одеській областях.

Графіки відключень світла у Києві та області

ДТЕК вводить графіки відключень протягом доби:

підгрупа 1.1 відключення з 7:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00;

підгрупа 1.2 відключення з 7:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00;

підгрупа 2.1 відключення з 7:00 до 9:00 та з 17:30 до 21:00;

підгрупа 2.2 відключення з 17:30 до 21:00;

підгрупа 3.1 відключення з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;

підгрупа 3.2 відключення з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;

підгрупа 4.1 відключення з 13:00 до 17:30;

підгрупа 4.2 відключення з 00:00 до 03:30 та з 16:00 до 17:30;

підгрупа 5.1 відключення з 05:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;

підгрупа 5.2 відключення з 05:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:00;

підгрупа 6.1 відключення з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 18:00;

підгрупа 6.2 відключення з 13:30 до 18:00.

Через сервіси YASNO або ДТЕК можна дізнатися свою чергу.

Графіки відключень світла у Черкасах та області

У Черкасах та області 31 жовтня з 10:00 до 24:00 будуть діяти графіки відключень світла:

підгрупа 1.1 відключення з 14:00 – 16:00, 19:00 – 21:00;

підгрупа 1.2 відключення з 19:00 – 21:00;

підгрупа 2.1 відключення з 15:00 – 17:00, 20:00 – 22:00;

підгрупа 2.2 відключення з 15:00 – 17:00, 20:00 – 22:00;

підгрупа 3.1 відключення з 16:00 – 18:00, 21:00 – 23:00;

підгрупа 3.2 відключення з 16:00 – 18:00, 21:00 – 23:00;

підгрупа 4.1 відключення з 16:00 – 18:00, 23:00 – 24:00;

підгрупа 4.2 відключення з 10:00 – 11:00, 16:00 – 18:00, 23:00 – 24:00;

підгрупа 5.1 відключення з 11:00 – 13:00, 17:00 – 19:00;

підгрупа 5.2 відключення з 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00;

підгрупа 6.1 відключення з 13:00 – 15:00, 18:00 – 20:00;

підгрупа 6.2 відключення з 14:00 – 16:00, 18:00 – 20:00.

Більш детально про вікдлючення можна дізнатися тут.

Графіки відключень у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області також введені графіки відключень світла:

підгрупа 1.1 відключення 3 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;

підгрупа 1.2 відключення 3 16:00 до 20:00;

підгрупа 2.1 відключення з 05:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;

підгрупа 2.2 відключення 3 05:00 до 09:00 та 3 16:30 дo 20:00;

підгрупа 3.1 відключення з 09:30 дo 13:00 та з 20:00 до 22:00;

підгрупа 3.2 відключення 3 09:30 дo 13:00 та з 20:00 до 22:00.

підгрупа 4.1 відключення з 00:00 до 02:30 та з 20:00 до 24:00;

підгрупа 4.1 відключення з 14:00 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;

підгрупа 5.1 відключення з 13:00 до 18:00;

підгрупа 5.2 відключення з 13:00 до 18:00;

підгрупа 6.1 відключення з 13:00 до 16:30;

підгрупа 6.2 відключення 3 02:30 до 06:00 та з 14:00 до 16:30.

Графіки відключень в Одеській області

В Одеській області 31 жовтня діятимуть стабілізаційні відключення світла за такими графіками:

підгрупа 1.1 відключення з 00:00 до 02:00 та з 18:00 до 22:00;

підгрупа 1.2 відключення з 18:00 до 22:00;

підгрупа 2.1 відключення з 07:30 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;

підгрупа 2.2 відключення 3 07:30 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;

підгрупа 3.1 відключення з 11:00 до 15:00 з 21:30 до 24:00;

підгрупа 3.2 відключення 3 11:00 до 14:30 з 21:30 до 24:00;

підгрупа 4.1 відключення 3 02:00 до 04:00 та з 14:00 до 18:00;

підгрупа 4.2 відключення з 13:00 до 18:00;

підгрупа 5.1 відключення 3 04:00 до 07:30 з 14:30 до 18:00;

підгрупа 5.2 відключення 3 05:00 до 09:00 з 15:00 до 18:00;

підгрупа відключення 6.1 3 05:00 до 07:30 з 16:00 до 18:00;

підгрупа 6.2 відключення з 14:00 до 18:00.

Графіки відключень світла у Хмельницькій області

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 31 жовтня 2025 року на Хмельниччині діятиме графік погодинних відключень – протягом доби обмеження будуть охоплювати від половини черги до трьох черг одночасно.

Перевірити свою чергу можна у чат-ботах Viber, Telegram або за допомогою сервісу Перевірити чергу.

Графік відключень у Харківській області

31 жовтня у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень:

00:00-05:00 – 0,5 черги,

05:00-09:00 – 1,5 черги,

09:00-13:00 – 1 черга,

13:00-14:00 – 1,5 черги,

14:00-16:00 – 2,5 черги,

16:00-18:00 – 3 черги,

18:00-22:00 – 2 черги,

22:00-24:00 – 1 черга.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

підгрупа 1.1 відключення з 10:00-14:00 та з 17:00-18:00, 20:00-22:00;

підгрупа 1.2 відключення 00:00-03:00, 10:00-13:00, 17:00-18:00, 20:00-22:00;

підгрупа 2.1 відключення з 13:00-14:00, 22:00-24:00;

підгрупа 2.2 відключення з 13:00-14:00, 22:00-24:00;

підгрупа 3.1 відключення з 05:00-07:00 та з 14:00-17:00;

підгрупа 3.2 відключення з 03:00-07:00, 14:00-17:00;

підгрупа 4.1 відключення з 14:00-17:00;

підгрупа 4.2 відключення з 05:00-07:00 та з 14:00-17:00;

підгрупа 5.1 відключення з 07:00-09:00 та з 16:00-20:00;

підгрупа 5.2 відключення з 07:00-09:00 та з 14:00-20:00;

підгрупа 6.1 відключення з 14:00-16:00 та з 17:00-20:00;

підгрупа 6.2 відключення з 07:00-10:00 та з 17:00-20:00.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності (ГОП).

Графіки вікдлючень світла у Сумах

31 жовтня, діятимуть графіки погодинних відключень у Сумах:

з 00:00 до 05:00 – в обсязі 0,5 черги;

з 05:00 до 09:00 – в обсязі 1,5 черги;

з 09:00 до 13:00 – в обсязі 1 черги;

з 13:00 до 14:00 – в обсязі 1,5 черги;

з 14:00 до 16:00 – в обсязі 2,5 черги;

з 16:00 до 18:00 – в обсязі 3 черг;

з 18:00 до 22:00 – в обсязі 2 черг;

з 22:00 до 00:00 – в обсязі 1 черги, відповідно до команди НЕК Укренерго.

Графіки відключень світла на Волині

31 жовтня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:

підчерга 1.1.відключення з 07:00-09:00 та з 17:30-21:00;

підчерга 1.2. відключення з 10:30-14:00 та з 17:30-21:00;

підчерга 2.1. відключення з 10:30-14:00 та з 21:00-24:00;

підчерга 2.2. відключення з 13:00-16:00 та з 21:00-24:00;

підчерга 3.1. відключення 14:00-17:30;

підчерга 3.2. відключення з 14:00-17:30;

підчерга 4.1. відключення 00:00-03:30 та з 14:00-17:30;

підчерга 4.2. відключення з 05:00-07:00 та з 14:00-17:30;

підчерга 5.1. відключення з 05:00-07:00, 16:00-18:00 та з 21:00-22:00;

підчерга 5.2. відключення з 03:30-07:00, 16:00-18:00 та з 21:00-22:00;

підчерга 6.1. відключення з 07:00-10:30 та з 17:30-21:00;

підчерга 6.2. відключення з 07:00-10:30 та з 17:30-21:00.

Дізнатись інформацію щодо відключень за вашою адресою можна за посиланням , а також тут.

Нагадаємо, що 30 жовтня РФ вдарила по енергетичних об’єктах у різних регіонах, зокрема: на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Львівщині.

