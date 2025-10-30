Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки масштабної комбінованої атаки Росії вночі 30 жовтня.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Зеленський про масову атаку РФ 30 жовтня

За словами президента, багато цілей було збито, але є влучання.

Зараз дивляться

Зокрема унаслідок вибухів у Запоріжжі пошкоджено житлові будинки та зруйновано гуртожиток.

У Ладижині на Вінничині важке поранення дістав семирічний хлопчик.

Президент наголосив, що ворог бив й по енергетичним об’єктах у різних регіонах, зокрема: на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Львівщині.

Загалом ворог застосував понад 650 дронів і більш ніж 50 ракет різних типів, зокрема балістичні та аеробалістичні.

— Всі необхідні служби залучені, потрібно постаратися максимально оперативно відновити енерго- та водопостачання всюди, де воно зараз відсутнє,— зазначив глава держави.

Зеленський також наголосив, що Росія продовжує терористичну війну проти життя, і важливо, щоб кожна така атака по цивільних поверталася Росії конкретними наслідками.

— Розраховуємо, що Америка, Європа, країни Групи семи не ігноруватимуть це бажання Москви знищувати все. Потрібні нові кроки в тиску: на російську нафтогазову промисловість та фінанси, вторинні санкції на тих, хто цю війну спонсорує, — закликав президент України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.