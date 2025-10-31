Украина не видит у Российской Федерации возможностей для увеличения производства корректируемых авиационных бомб (КАБов). Причиной этому являются введенные санкции против РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-брифинга 31 октября.

Зеленский о способности РФ увеличить производство КАБ

По словам главы государства, Россия рассчитывает на бюджет следующего года в $210 млрд, а также на увеличение производства FPV-дронов и КАБ.

Однако Украина не видит у россиян этих возможностей из-за санкционирования предприятий.

— По нашим данным, мы не видим увеличения. Уже сейчас не видим возможности. Не только из-за денег, но и из-за санкционирования предприятий, — обратил внимание Зеленский.

В то же время президент Украины подчеркнул, что Россия стремится увеличить производство 122-мм и 152-мм артиллерии.

— Они хотят выйти на цифру 8 мл (в следующем году, — Ред.). Для сравнения, в этом году было 7. То есть они хотят увеличить эту цифру, — сказал глава государства.

