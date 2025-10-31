Україна не бачить у Російської Федерації спроможностей, щоб збільшувати виробництво керованих авіаційних бомб (КАБів). Причиною цьому є запроваджені санкції проти РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресбрифінгу 31 жовтня.

Зеленський про спроможності РФ збільшувати виробництво КАБів

За словами глави держави, Росія розраховує на бюджет наступного року на $210 млрд, а також на збільшення виробництва FPV-дронів і КАБ.

Проте Україна не бачить у росіян цих можливостей через санкціонування підприємств.

– За нашими даними, ми не бачимо збільшування. Уже зараз не бачимо можливості. Не тільки через гроші, а й через санкціонування підприємств, – звернув увагу Зеленський.

Водночас президент України наголосив, що Росія прагне хоче збільшувати виробництво 122-мм та 152-мм артилерії.

– Вони хочуть вийти на цифру 8 мл (наступного року, – Ред.). Для порівняння, в цьому році було 7. Тобто вони хочуть збільшувати цю цифру, – сказав глава держави.

