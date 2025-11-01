В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах Покровска. Силы обороны провели успешное безпарашютное десантирование в районе города.

Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Ситуация в Покровске 1 ноября — что происходит

— Обстановка в Покровске остается сложной и динамичной. В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города, — говорится в сообщении.

В 7 корпусе ДШВ заявили об увеличении количества штурмовых групп в Покровске, используя диверсифицированные способы перемещения личного состава.

Сейчас смотрят

Одновременно украинские военные работают над решениями для блокирования логистики врага с последующим ее перерезанием, подчеркнули в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Как объяснили в 7 корпусе ДШВ, украинские защитники держат армию РФ под огневым контролем, а количество ликвидированных оккупантов в Покровске постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожили 85 военных России.

— Всего в октябре в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ украинские воины ликвидировали 1320 россиян, еще 646 “вышли из строя”, — объяснили там.

В то же время Силы обороны провели успешное безпарашютное десантирование в районе Покровска.

В 7 корпусе ДШВ отметили, что это была сложная операция, которая требовала синхронных действий различных звеньев Сил обороны, ведь в условиях непосредственной угрозы со стороны врага нужно было создать все условия для безопасности пролета борта и высадки личного состава.

Для успешного выполнения задачи в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ были привлечены, в частности, подразделения ПВО, РЭБ, РЭР и БпС.

Кроме этого, ВСУ наращивают возможности для противодействия дронам-камикадзе. Только за последние сутки Силы обороны Украины сбили пять вражеских беспилотников Shahed и одну Герань.

Десантирование в Покровске

Специальные подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины десантировались с вертолетов в Покровске, за который сейчас идут тяжелые бои.

Об этом сообщило издание Суспільне со ссылкой на собственные источники, журналист Economist Оливер Керролл и Reuters.

Тогда отмечалось, что украинские бойцы вошли в те районы Покровска, которые российские войска признавали якобы захваченными.

Утверждалось, что к выполнению этой операции было привлечено несколько вертолетов, а высадку десанта лично возглавил руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Кроме того, Оливер Керролл уточнял, что украинские войска начали контратаку в Покровске с целью восстановления работы важных логистических маршрутов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.