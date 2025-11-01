ВСУ сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах Покровска
- Украинские военные улучшили тактическое положение в нескольких кварталах Покровска после успешных контрдействий и безпарашютного десантирования.
- В 7 корпусе ДШВ сообщили, что увеличено количество штурмовых групп, продолжается работа по блокированию и перерезанию логистических линий РФ.
В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах Покровска. Силы обороны провели успешное безпарашютное десантирование в районе города.
Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Ситуация в Покровске 1 ноября — что происходит
— Обстановка в Покровске остается сложной и динамичной. В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города, — говорится в сообщении.
В 7 корпусе ДШВ заявили об увеличении количества штурмовых групп в Покровске, используя диверсифицированные способы перемещения личного состава.
Одновременно украинские военные работают над решениями для блокирования логистики врага с последующим ее перерезанием, подчеркнули в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.
Как объяснили в 7 корпусе ДШВ, украинские защитники держат армию РФ под огневым контролем, а количество ликвидированных оккупантов в Покровске постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожили 85 военных России.
— Всего в октябре в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ украинские воины ликвидировали 1320 россиян, еще 646 “вышли из строя”, — объяснили там.
В то же время Силы обороны провели успешное безпарашютное десантирование в районе Покровска.
В 7 корпусе ДШВ отметили, что это была сложная операция, которая требовала синхронных действий различных звеньев Сил обороны, ведь в условиях непосредственной угрозы со стороны врага нужно было создать все условия для безопасности пролета борта и высадки личного состава.
Для успешного выполнения задачи в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ были привлечены, в частности, подразделения ПВО, РЭБ, РЭР и БпС.
Кроме этого, ВСУ наращивают возможности для противодействия дронам-камикадзе. Только за последние сутки Силы обороны Украины сбили пять вражеских беспилотников Shahed и одну Герань.
Десантирование в Покровске
Специальные подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины десантировались с вертолетов в Покровске, за который сейчас идут тяжелые бои.
Об этом сообщило издание Суспільне со ссылкой на собственные источники, журналист Economist Оливер Керролл и Reuters.
Тогда отмечалось, что украинские бойцы вошли в те районы Покровска, которые российские войска признавали якобы захваченными.
Утверждалось, что к выполнению этой операции было привлечено несколько вертолетов, а высадку десанта лично возглавил руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов.
Кроме того, Оливер Керролл уточнял, что украинские войска начали контратаку в Покровске с целью восстановления работы важных логистических маршрутов.