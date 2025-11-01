Унаслідок успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах Покровська. Сили оборони провели успішне безпарашутне десантування в районі міста.

Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Ситуація у Покровську 1 листопада – що відбувається

– Обстановка в Покровську залишається складною та динамічною. Унаслідок успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах міста, – йдеться у повідомленні.

У 7 корпусі ДШВ заявили про збільшення кількості штурмових груп у Покровську, використовуючи диверсифіковані способи переміщення особового складу.

Одночасно українські військові працюють над рішеннями для блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням, наголосили у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Як пояснили у 7 корпусі ДШВ, українські захисники тримають армію РФ під вогневим контролем, а кількість ліквідованих окупантів у Покровську поступово зростає. За останній тиждень, у місті знищили 85 військових Росії.

– Загалом у жовтні у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 1320 росіян, ще 646 “вийшли з ладу”, – пояснили там.

Водночас Сили оборони провели успішне безпарашутне десантування в районі Покровська.

У 7 корпусі ДШВ зазначили, що це була складна операція, яка вимагала синхронних дій різних ланок Сил оборони, адже в умовах безпосередньої загрози з боку ворога потрібно було створити всі умови для безпечності прольоту борту та висадки особового складу.

Для успішного виконання завдання у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ були залучені, зокрема, підрозділи ППО, РЕБ, РЕР та БпС.

Крім цього, ЗСУ нарощують можливості для протидії дронам-камікадзе. Лише за останню добу Сили оборони України збили п’ять ворожих безпілотників Shahed та одну Герань.

Десантування у Покровську

Спеціальні підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України десантувалися з вертольотів у Покровську, за який зараз йдуть важкі бої.

Про це повідомило видання Суспільне із посиланням на власні джерела, журналіст Economist Олівер Керрол та Reuters.

Тоді зазначалося, що українські бійці увійшли до тих районів Покровська, які російські війська визнавали нібито захопленими.

Стверджувалося, що до виконання цієї операції було залучено кілька вертольотів, а висадку десанту особисто очолив керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов.

Окрім того, Олівер Керрол уточнював, що українські війська розпочали контратаку в Покровську з метою відновлення роботи важливих логістичних маршрутів.

