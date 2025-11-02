Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает массированные ночные атаки на украинские города, применяя широкий спектр вооружения — от дронов-камикадзе до ракет и авиабомб.

Об этом говорится в заявлении главы государства от 2 ноября.

Зеленский о масштабе обстрелов

По словам президента, с вечера 1 ноября враг наносил удары по общинам Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Черниговской и Одесской областей.

В результате атак есть погибшие и раненые мирные жители.

Кроме того, президент привел данные, согласно которым за последнюю неделю Россия осуществила почти 1,5 тыс. атак дронами-камикадзе, применила 1 170 управляемых авиабомб и более 70 ракет различных типов.

Многие из них попали в жилые дома, гражданскую инфраструктуру и объекты энергетики.

— Я благодарен всем, кто спасает людей после этих ударов — нашим спасателям, медикам, энергетикам, всем, кто ежедневно помогает украинцам, — подчеркнул глава государства.

Зеленский также сообщил, что Украина активно укрепляет энергетическую систему перед зимним сезоном, чтобы уменьшить последствия возможных атак.

По его словам, США, Норвегия, Германия, Нидерланды, Канада, Великобритания, Италия, Япония, Литва, Дания, Швеция, Эстония, Испания и Еврокомиссия уже оказывают поддержку через Фонд восстановления энергетики и поставки оборудования.

— Москва стремится сделать холод оружием, но мы готовимся к этому сезону вместе с нашими партнерами, — отметил президент.

Напомним, что в ночь на 2 ноября прогремели взрывы в Запорожье.

По данным главы ОВА Ивана Федорова, поврежден жилой сектор, пострадали три человека — две женщины (44 и 87 лет) и 91-летний мужчина.

Из-за обстрела обесточены около 58 тысяч абонентов.

Кроме того, в Одесской области враг атаковал ударными беспилотниками.

Там поврежден объект гражданской инфраструктуры, а на автостоянке вспыхнул пожар — сгорели пять грузовиков.

По предварительным данным, погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

