Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує масовані нічні атаки на українські міста, застосовуючи широкий спектр озброєння — від дронів-камікадзе до ракет і авіабомб.

Про це йдеться в заяві глави держави від 2 листопада.

Зеленський про масштаб обстрілів

За словами президента, від вечора 1 листопада ворог завдавав ударів по громадах Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Чернігівської та Одеської областей.

Внаслідок атак є загиблі й поранені мирні жителі.

Крім того, президент навів дані, згідно з якими за останній тиждень Росія здійснила майже 1,5 тис. атак дронами-камікадзе, застосувала 1 170 керованих авіабомб і понад 70 ракет різних типів.

Багато з них влучили у житлові будинки, цивільну інфраструктуру та об’єкти енергетики.

— Я вдячний усім, хто рятує людей після цих ударів — нашим рятувальникам, медикам, енергетикам, усім, хто щодня допомагає українцям, — наголосив глава держави.

Зеленський також повідомив, що Україна активно зміцнює енергетичну систему перед зимовим сезоном, аби зменшити наслідки можливих атак.

За його словами, США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія вже надають підтримку через Фонд відновлення енергетики та постачання обладнання.

— Москва прагне зробити холод зброєю, але ми готуємося до цього сезону разом із нашими партнерами, — зазначив президент.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 листопада прогриміли вибухи у Запоріжжі.

За даними голови ОВА Івана Федорова, пошкоджено житловий сектор, постраждали троє людей — дві жінки (44 і 87 років) та 91-річний чоловік.

Через обстріл знеструмлено близько 58 тисяч абонентів.

Крім того, в Одеській області ворог атакував ударними безпілотниками.

Там пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, а на автостоянці спалахнула пожежа — згоріли п’ять вантажівок.

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще троє дістали поранень різного ступеня.

