В Укрзалізниці объяснили, как работает программа 3 тыс. километров. Бесплатные поездки доступны в периоды с наименьшей нагрузкой, что позволяет пассажирам экономить и одновременно разгружать пиковые даты путешествий.

Бесплатные поездки в периоды с наименьшей загрузкой

— 3 тыс. километров призваны разгрузить самые пиковые периоды: многие пассажиры готовы менять дату и даже месяц путешествия за существенно более низкой ценой, — отметили в компании.

Так, в августе очень трудно взять билет на любое направление. В этот период железная дорога перевозит 2,6 млн пассажиров, а в феврале — только 1,9 млн.

То есть, в период с меньшей нагрузкой можно дозаполнить места — даже без дополнительных рейсов Укрзалізниця может предложить до 200-250 тыс. мест в месяц самого низкого спроса.

Путешествия можно предлагать “за километры”, не увеличивая при этом расходы.

В компании также отметили, что увеличение перевозок в низкий сезон может дать толчок другим смежным сферам внутреннего туризма, которые также страдают от уменьшения количества клиентов.

— Таким образом, пассажиры, для которых время поездки не принципиально (например, раз в год навещают родственников или используют отпуск для поездки по стране), будут иметь сильный стимул путешествовать вне пика, освобождая места в пиковое время, — пояснили в Укрзалізниці.

Бесплатными километрами можно поощрять поездки в дни, когда нагрузка ниже, отметили в компании. Например, в пятницу вечером билетов на свободные места в поездах, идущих во Львов, не бывает.

Поэтому некоторым пассажирам можно предложить поехать во вторник или утренним поездом “за километры”.

— В периоды, когда на железнодорожные перевозки повышенный спрос (тот же декабрь) — фокус программы будет на том, чтобы помочь жителям прифронтовых громад, которые больше всего страдают от обстрелов и отключений электроэнергии, — отмечается в сообщении.

В этот период будут доступны поездки “за километры” именно для поездов оттуда.

Почему именно 3 тыс. километров

В Укрзалізниці объяснили, что расстояние в 3 тыс. километров символически покрывает самый длинный существующий железнодорожный маршрут по Украине туда и обратно. Речь идет о дороге из Запорожья в Ужгород.

Таким образом, украинцы могут увидеть страну, в каких бы уголках они ни жили.

— Программа распространяется на поездки в дальнем сообщении и, разумеется, речь идет именно о внутренних рейсах, а не о премиум-сегменте. Это – адресная возможность для тех, у кого есть потребность, а кому не нужно – конечно, могут покупать билеты без каких-либо изменений, – говорят в УЗ.

Средства на бесплатные перевозки

— Эта программа разворачивается параллельно со стартом системной (пусть пока и лишь частичной) компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Это улучшит ситуацию для железной дороги, а вместе с тем сохранит доступность путешествий для всех украинцев, — отметили в компании.

Дополнительные пассажиры, которые будут путешествовать “за километры”, будут заполнять свободные места в поездах, не создавая существенных дополнительных расходов.

Поскольку пассажирские перевозки субсидируются государством, важно, чтобы поезда использовались максимально эффективно — чтобы как можно больше людей могли путешествовать в течение всего года.

В Укрзалізниці подчеркнули, что поддержка пассажирского сообщения финансируется за счет налогоплательщиков, поэтому граждане должны чувствовать реальную пользу от этих расходов.

При этом планируется внедрение дополнительных сервисов для тех, кто готов платить больше — в вагонах категорий СВ, 1 класса и на международных направлениях.

Полученные от этого дополнительные доходы будут покрывать расходы на поездки “за километры”, что позволит избежать увеличения потребности в государственном финансировании.

— 3 тыс. километров разворачиваются параллельно со стартом системной государственной поддержки пассажирских перевозок Укрзализныци. Переход на покрытие реальных расходов пассажирских перевозок государством как раз позволит улучшить финансовую ситуацию железной дороги, сохранить рабочие места, — подытожили в компании.

