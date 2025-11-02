В Укрзалізниці пояснили, як працює програма 3 тис. кілометрів. Безкоштовні поїздки доступні у періоди з найменшим навантаженням, що дозволяє пасажирам заощаджувати та одночасно розвантажувати пікові дати подорожей.

Безкоштовні поїздки у періоди з найменшим навантаженням

– 3 тис. кілометрів покликані розвантажити найпіковіші періоди: чимало пасажирів готові змінювати дату і навіть місяць подорожі за суттєво нижчої ціни, – зазначили в компанії.

Так, у серпні дуже важко взяти квиток на будь-який напрямок. У цей період залізниця перевозить 2,6 млн пасажирів, а в лютому – лише 1,9 млн.

Тобто, у період з меншим навантаженням можна дозаповнити місця – навіть без додаткових рейсів Укрзалізниця може запропонувати до 200-250 тис. місць у місяці найнижчого попиту.

Подорожі можна пропонувати “за кілометри”, не збільшуючи при цьому витрати.

В компанії також зазначили, що збільшення перевезень у “низький сезон” може дати поштовх іншим суміжним сферам внутрішнього туризму, які також потерпають від зменшення кількості клієнтів.

– Відтак, пасажири, яким не принциповий час поїздки (наприклад, раз на рік навідують родичів чи використовують відпустку для поїздки країною) матимуть сильний стимул подорожувати поза піком, вивільняючи місця в піковий час, – пояснили в Укрзалізниці.

Безкоштовними кілометрами можна заохочувати поїздки у дні, коли навантаження нижче, пояснили у компанії. На приклад, у п’ятницю ввечері квитки порожніх місць у потягах, що їдуть до Львову не буває.

Тож декому можна запропонувати поїхати у вівторок, або ранковим потягом за “кілометри”.

– У періоди, коли на залізничні перевезення підвищений попит (той же грудень) – фокус програми буде на тому, щоб допомогти жителям прифронтових громад, які найбільше потерпають від обстрілів та знеструмлень, – зазначається у повідомленні.

У цей період будуть доступні поїздки “за кілометри” саме для потягів звідти.

Чому саме 3 тис. кілометрів

В Укрзалізниці пояснили, що відстань у 3 тис. кілометрів символічно покриває найдовший наявний залізничний маршрут Україною туди та зворотно. Йдеться про шлях із Запоріжжя до Ужгорода.

Таким чином українці можуть побачити країну, у яких би куточках вони не жили.

– Програма розповсюджується на поїздки в далекому сполученні і, зрозуміло, йдеться саме про внутрішні рейси і не про преміум-сегмент. Це – адресна можливість для тих, в кого є потреба, а кому не потрібно – звичайно, можуть купувати квитки без жодних змін, – кажуть в УЗ.

Кошти на безкоштовні перевезення

– Ця програма розгортається паралельно зі стартом системної (хай поки й лише часткової) компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців, – зазначили в компанії.

Додаткові пасажири, які подорожуватимуть “за кілометри”, заповнюватимуть вільні місця у поїздах, не створюючи суттєвих додаткових витрат.

Оскільки пасажирські перевезення субсидіюються державою, важливо, щоб поїзди використовувалися максимально ефективно – аби якнайбільше людей могли подорожувати протягом усього року.

В Укрзалізниці наголосили, що підтримка пасажирського сполучення фінансується коштом платників податків, тому громадяни мають відчувати реальну користь від цих витрат.

При цьому планується впровадження додаткових сервісів для тих, хто готовий платити більше – у вагонах категорій СВ, 1 класу та на міжнародних напрямках.

Отримані від цього додаткові доходи покриватимуть витрати на поїздки “за кілометри”, що дозволить уникнути збільшення потреби у державному фінансуванні.

– 3 тис. кілометрів розгортаються паралельно із стартом системної державної підтримки пасажирських перевезень Укрзалізниці. Перехід на покриття реальних витрат пасажирських перевезень державою якраз дозволить покращити фінансову ситуацію залізниці, зберігати робочі місця, – підсумували в компанії.

