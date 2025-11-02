Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия помогла Украине усилить противовоздушную оборону новыми ЗРК Patriot.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

Новые Patriot для Украины

По словам Владимира Зеленского, Украина и Германия некоторое время готовили усиление нашей противовоздушной обороны, и теперь договоренности выполнены.

— Мы укрепили компонент Patriot в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш совместный шаг для защиты жизней от российского террора, — подчеркнул президент Украины и поблагодарил всех, кто помогал.

Глава государства отметил, что кремлевский диктатор терроризирует украинцев воздушными ударами, потому что именно таким террором Путин хочет компенсировать неспособность достичь своих целей на фронте.

Поэтому для Украины каждое усиление противовоздушной обороны буквально приближает к завершению войны.

— Чем меньше будет удаваться России, тем больше будет ее мотив завершить войну, — считает Владимир Зеленский.

По его словам, Украина и в дальнейшем продолжает работать над построением надежной системы противовоздушной обороны. И возможности Украины смогут гарантировать безопасность не только для нас, но и для наших партнеров в будущем.

Переговоры о дальнейшем укреплении украинской ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями необходимых систем, сообщил президент.

20 октября сообщалось, что Украина и Соединенные Штаты Америки готовят контракт на 25 систем противовоздушной обороны Patriot.

В начале октября издание Financial Times со ссылкой на действующих и бывших украинских и западных чиновников писало, что Россия, вероятно, модернизировала свои баллистические ракеты, чтобы они были неуязвимы для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

