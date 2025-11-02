Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина допомогла Україні посилити протиповітряну оборону новими ЗРК Patriot.

Про це глава держави написав у соцмережах.

Нові Patriot для України

За словами Володимира Зеленського, Україна та Німеччина певний час ми готували посилення нашої протиповітряної оборони, і тепер домовленості виконано.

– Ми зміцнили компонент Patriot у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору, – наголосив президент України і подякував усім, хто допомагав.

Глава держави зауважив, що кремлівський диктатор тероризує українців повітряними ударами, бо саме таким терором Путін хоче компенсувати нездатність досягти своїх цілей на фронті.

Тому для України кожне посилення протиповітряної оборони буквально наближає до завершення війни.

– Чим менше буде вдаватися Росії, тим більшим буде її мотив завершити війну, – вважає Володимир Зеленський.

За його словами, Україна й надалі продовжує працювати над побудовою надійної системи протиповітряної оборони. І спроможності України зможуть гарантувати безпеку не лише для нас, а й для наших партнерів у майбутньому.

Переговори щодо подальшого посилення української ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем, повідомив президент.

20 жовтня повідомлялося, що Україна та Сполучені Штати Америки готують контракт на 25 систем протиповітряної оборони Patriot.

На початку жовтня видання Financial Times із посиланням на чинних і колишніх українських та західних чиновників писало, що Росія, ймовірно, модернізувала свої балістичні ракети, щоб вони були не вразливими для американських систем протиповітряної оборони Patriot.

