Во временно оккупированном Крыму украинские спецназовцы атаковали ценные объекты системы противовоздушной обороны российских войск, в частности РЛС 92Н6Е и П-18 Терек.

Уничтожены объекты ПВО оккупантов в Крыму

Соответствующее видео обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что специалисты Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли удар по ценным объектам системы ПВО оккупантов в Крыму в ночь с 1 на 2 ноября 2025 года.

В результате точного удара по пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 Триумф, который находился на боевой позиции, ликвидированы российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и система автономного энергообеспечения.

В рамках операции специалисты ГУР нанесли успешный удар по аэродромному обзорному радиолокатору АОРЛ-1АС и РЛС П-18 Терек российских оккупационных войск.

