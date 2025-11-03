В Луганской области украинские защитники нанесли успешные удары по объектам логистики российских войск на временно оккупированной территории.

Соответствующее видео опубликовало командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

ССО подорвали логистику РФ в Луганской области

Как отметили в ССО ВСУ, успешное поражение по объектам логистики российской армии в Луганской области нанесли в ночь на 3 ноября.

В частности, вблизи города Должанск нанесен огневой удар по месту разгрузки горюче-смазочных материалов оккупантов.

В то же время вблизи села Роскошное одно из подразделений Сил специальных операций уничтожило склад материально-технического обеспечения войск противника.

— Успешные действия ССО создали дефицит топлива и нарушили логистику врага в пределах группировки войск РФ Центр. Лучшая выигранная битва — та, на которую враг не смог приехать, — подчеркнули в Силах специальных операций ВСУ.

Фото: ССО ВСУ

