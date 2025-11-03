ВСУ нанесли удары по логистике российских войск в Луганской области
В Луганской области украинские защитники нанесли успешные удары по объектам логистики российских войск на временно оккупированной территории.
Соответствующее видео опубликовало командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
ССО подорвали логистику РФ в Луганской области
Как отметили в ССО ВСУ, успешное поражение по объектам логистики российской армии в Луганской области нанесли в ночь на 3 ноября.
В частности, вблизи города Должанск нанесен огневой удар по месту разгрузки горюче-смазочных материалов оккупантов.
В то же время вблизи села Роскошное одно из подразделений Сил специальных операций уничтожило склад материально-технического обеспечения войск противника.
— Успешные действия ССО создали дефицит топлива и нарушили логистику врага в пределах группировки войск РФ Центр. Лучшая выигранная битва — та, на которую враг не смог приехать, — подчеркнули в Силах специальных операций ВСУ.
Фото: ССО ВСУ