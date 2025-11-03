Украине не хватает $750 млн из 2 млрд, необходимых на импорт газа, Европа еще предоставит €127 млн на поддержку.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский об импорте газа

– В принципе, на сегодняшний день мы понимаем, что нам не хватает где-то 750 млн из двух млрд, о которых мы говорили в отношении газа, только что президент Урсула (фон дер Ляйен, – Ред.) сказала, что где-то €127 млн нам еще дадут в поддержку, – сказал Зеленский во время брифинга.

Он также отметил, что Украина сохранит формат видеозаседаний с лидерами по поддержке украинской энергетики, следующее заседание состоится через неделю.

Недавно Зеленский поручил обеспечить полное финансирование для импорта газа.

Он подчеркнул важность выполнения договоренностей с Европой по поставкам газа и оборудования для генерации электроэнергии.

