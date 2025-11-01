Взрывы в Полтавском районе: россияне нанесли удар по газодобывающему объекту
Взрывы в Полтавском районе прогремели на территории газодобывающего объекта.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Взрывы в Полтавском районе 1 ноября: что известно
По данным ГСЧС, в результате взрывов в Полтавском районе возник пожар на территории объекта газодобывающей отрасли.
К ликвидации возгорания привлекли 22 единицы техники и 93 спасателя ГСЧС.
Пожар полностью ликвидирован в 06:02.
На данный момент сообщений о пострадавших не поступало.
Окончательные последствия взрывов в Полтавском районе выясняются.
Стоит отметить, что это не первая атака на объекты газодобычи в Полтавской области.
В частности, 3 октября российские войска нанесли ракетно-дроновый удар по объектам ДТЭК Нефтегаз, из-за чего работа ряда газодобывающих предприятий в регионе была временно приостановлена.
Подобная ситуация произошла и в ночь на 16 октября, когда в Полтаве и области прогремели взрывы.
В результате очередной атаки дронами и ракетами по энергообъектам работа объектов газодобычи снова была остановлена.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 347-е сутки.
