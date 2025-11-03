Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают освобождать и зачищать от российских оккупантов территории Добропольского выступления и город Покровск Донецкой области.

Об этом говорится в Telegram-канале главнокомандующего ВСУ.

Ситуация на Донецком направлении на 3 ноября

Так, Александр Сырский продолжает находиться в Донецкой области, в частности в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Главнокомандующий заслушал доклады командиров о текущей ситуации и насущных потребностях наших военных.

Сейчас главным вопросом является обеспечение безопасности нашей логистики, какими должны быть действия штурмовых групп, чтобы вытеснить захватчиков из городской застройки. Продолжается усиление войск дополнительными подразделениями, вооружением и техникой, в частности беспилотниками различных типов.

По словам Александра Сырского, ВСУ усиливают давление на Добропольском выступе, продолжается зачистка территорий, а это заставляет россиян распылять свои силы и не концентрировать основные усилия в районе Покровска.

За прошедшие сутки наши военные в районе Добропольского выступления на отдельных направлениях продвинулись вперед. Всего за время операции освобождено 188 кв. км, а 248,7 кв. км — зачищено от диверсионных групп противника.

1 ноября главнокомандующий Александр Сырский заявил, что Силы обороны удерживают Покровск и Мирноград, окружения врагом нет.

Фото: Telegram-канал главнокомандующего Сырского

