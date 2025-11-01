Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны удерживают города Покровск и Мирноград Донецкой области, окружения врагом нет.

Об этом говорится на Facebook-странице Сырского по итогам поездки на Покровское направление.

Ситуация на Покровском направлении

Командиры воинских частей доложили Сырскому о ситуации на направлении.

По словам главнокомандующего, в Покровске продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских оккупантов. К боевым действиям привлечены Силы специальных операций, СБУ, Главное управление разведки Минобороны.

— В Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки инфильтрироваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения, — заявил Александр Сырский.

Окружения или блокирования врагом этих городов нет. Силы обороны прилагают все усилия, чтобы обеспечить снабжение подразделений.

Сырский подчеркнул, что продолжается комплексная операция по вытеснению российских сил из Покровска. Этим занимаются военные Сил беспилотных систем, штурмовых подразделений, а также сведенные группы Сил специальных операций, Военной службы правопорядка, СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.

— Враг в Покровске платит самую дорогую цену за попытку выполнить задачу кремлевского диктатора по оккупации украинского Донбасса, — подчеркнул Александр Сырский.

Силы обороны продолжают освобождать территории на Добропольском выступе. Александр Сырский подчеркнул, что наши защитники удерживают Покровск и Мирноград.

По словам главнокомандующего, оборону агломерации усилят дополнительными подразделениями, вооружением и техникой, а также дронами.

30 октября военные также подчеркивали, что в Покровске нет блокировки украинских подразделений.

