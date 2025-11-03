Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони продовжують звільняти та зачищати від російських окупантів території Добропільського виступу та місто Покровськ Донецької області.

Про це йдеться у Telegram-каналі головнокомандувача ЗСУ.

Ситуація на Донецькому напрямку на 3 листопада

Так, Олександр Сирський продовжує перебувати на Донеччині, зокрема в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зараз дивляться

Головнокомандувач заслухав доповіді командирів щодо поточної ситуації та нагальних потреб наших військових.

Наразі головним питанням є убезпечення нашої логістики, якими мають бути дії штурмових груп, щоб витіснити загарбників із міської забудови. Триває посилення війська додатковими підрозділами, озброєнням та технікою, зокрема безпілотниками різних типів.

За словами Олександрі Сирського, ЗСУ збільшують тиск на Добропільському виступі, триває зачищення територій, а це змушує росіян розпорошувати свої сили і не концентрувати основні зусилля у районі Покровська.

Минулої доби наші військові в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 кв. км, а 248,7 кв. км – зачищено від диверсійних груп противника.

1 листопада головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що Сили оборони тримають Покровськ та Мирноград, оточення ворогом немає.

Фото: Telegram-канал головнокомандувача Сирського

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.