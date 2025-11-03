У Луганській області українські захисники завдали успішних ударів по об’єктах логістики російських військ на тимчасово окупованій території.

Відповідне відео опублікувало командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

ССО підірвали логістику РФ на Луганщині

Як зазначили у ССО ЗСУ, успішне ураження по об’єктах логістики російської армії на Луганщині завдали у ніч на 3 листопада.

Зокрема, поблизу міста Довжанськ завдано вогневого удару по місцю розвантаження паливно-мастильних матеріалів окупантів.

Водночас поблизу села Розкішне один із підрозділів Сил спеціальних операцій знищив склад матеріально-технічного забезпечення військ противника.

-Успішні дії ССО створили дефіцит пального та порушили логістику ворога у межах угруповання військ РФ Центр. Найкраще виграна битва та, на яку ворог не зміг приїхати, – наголосили у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Фото: ССО ЗСУ

