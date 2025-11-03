У Луганській області українські захисники завдали успішних ударів по об’єктах логістики російських військ на тимчасово окупованій території.

Відповідне відео опублікувало командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

ССО підірвали логістику РФ на Луганщині

Як зазначили у ССО ЗСУ, успішне ураження по об’єктах логістики російської армії на Луганщині завдали у ніч на 3 листопада.

Зараз дивляться

Зокрема, поблизу міста Довжанськ завдано вогневого удару по місцю розвантаження паливно-мастильних матеріалів окупантів.

Водночас поблизу села Розкішне один із підрозділів Сил спеціальних операцій знищив склад матеріально-технічного забезпечення військ противника.

-Успішні дії ССО створили дефіцит пального та порушили логістику ворога у межах угруповання військ РФ Центр. Найкраще виграна битва та, на яку ворог не зміг приїхати, – наголосили у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Читайте також
СБУ оголосила підозру окупанту, який вирізав літеру “Z” на чолі українського воїна
Володимиру Полуполтінниху СБУ заочно повідомила про підозру

Фото: ССО ЗСУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніЗСУЛуганська областьССО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.