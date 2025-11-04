Бойцы подразделения Братство, входящего в состав спецподразделения Тимура ГУР МО Украины, провели успешную разведывательно-диверсионную операцию в так называемой серой зоне на территории бывшего Каховского водохранилища.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

ГУР зачистили территорию Каховского водохранилища

В рамках операции в районе участка Великие Кучугуры, расположенного в 7 километрах от береговой линии, спецназовцы обнаружили и ликвидировали двух российских оккупантов.

Над территорией островов бойцы Братства подняли сине-желтый флаг и взяли территорию под контроль.

Операция продемонстрировала эффективность действий спецподразделения ГУР, обеспечила контроль над важным участком и внесла вклад в стабилизацию обстановки в зоне ответственности.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении силы Спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают выполнение боевой задачи на одном из ключевых для фронтовой логистики направлений.

После успешной десантной операции подразделения ГУР, закрепившиеся на определенных рубежах, получили подкрепление.

