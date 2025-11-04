У районі міста Покровськ Донецької області тривають запеклі бої.

Сили Спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують виконання бойового завдання в одному з ключових для фронтової логістики напрямків.

Ситуація на Покровському напрямку

Після успішної десантної операції підрозділи ГУР, які закріпилися на визначених рубежах, отримали підкріплення.

До них приєдналися додаткові сили спецпризначенців, які прорвали наземний коридор до позицій побратимів.

– Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР, – повідомили у відомстві.

У секторі оборони діють також інші спецпідрозділи ГУР МО України, які виконують поставлені бойові завдання.

Через міркування безпеки подробиці операцій наразі не розголошуються.

Зазначається, що операція триває у тісній взаємодії з усіма складовими Сил безпеки та оборони України, що забезпечує ефективну координацію дій на напрямку Покровська.

Нагадаємо, у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ повідомляли, що триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів.

Водночас ситуація у Мирнограді залишається напруженою, але не є загрозливою.

