Бійці ГУР зачистили територію Каховського водосховища та підняли український прапор
- Підрозділ Братство ГУР провів розвідувально-диверсійну операцію на території колишнього Каховського водосховища.
- В районі Великі Кучугури ліквідовано двох російських окупантів.
- Над територією островів піднято синьо-жовтий прапор і встановлено контроль.
Бійці підрозділу Братство, що входить до складу Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України, провели успішну розвідувально-диверсійну операцію в так званій “сірій зоні” на території колишнього Каховського водосховища.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
ГУР зачистили територію Каховського водосховища
У межах операції в районі ділянки Великі Кучугури, розташованої за 7 кілометрів від берегової лінії, спецпризначенці виявили та ліквідували двох російських окупантів.
Над територією островів бійці Братства підняли синьо-жовтий прапор та взяли територію під контроль.
Операція продемонструвала ефективність дій спецпідрозділу ГУР, забезпечила контроль над важливою ділянкою та внесла вклад у стабілізацію обстановки в зоні відповідальності.
Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили Спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують виконання бойового завдання на одному з ключових для фронтової логістики напрямків.
Після успішної десантної операції підрозділи ГУР, які закріпилися на визначених рубежах, отримали підкріплення.