Бійці підрозділу Братство, що входить до складу Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України, провели успішну розвідувально-диверсійну операцію в так званій “сірій зоні” на території колишнього Каховського водосховища.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

ГУР зачистили територію Каховського водосховища

У межах операції в районі ділянки Великі Кучугури, розташованої за 7 кілометрів від берегової лінії, спецпризначенці виявили та ліквідували двох російських окупантів.

Над територією островів бійці Братства підняли синьо-жовтий прапор та взяли територію під контроль.

Операція продемонструвала ефективність дій спецпідрозділу ГУР, забезпечила контроль над важливою ділянкою та внесла вклад у стабілізацію обстановки в зоні відповідальності.

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили Спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують виконання бойового завдання на одному з ключових для фронтової логістики напрямків.

Після успішної десантної операції підрозділи ГУР, які закріпилися на визначених рубежах, отримали підкріплення.

