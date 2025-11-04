В районе города Покровск Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

Силы Спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают выполнение боевой задачи на одном из ключевых для фронтовой логистики направлений.

Ситуация на Покровском направлении

После успешной десантной операции подразделения ГУР, закрепившиеся на определенных рубежах, получили подкрепление.

К ним присоединились дополнительные силы спецназа, которые прорвали наземный коридор к позициям побратимов.

– Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР, – сообщили в ведомстве.

В секторе обороны действуют также другие спецподразделения ГУР МО Украины, которые выполняют поставленные боевые задачи.

Из соображений безопасности подробности операций пока не разглашаются.

Отмечается, что операция продолжается в тесном взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины, что обеспечивает эффективную координацию действий в направлении Покровска.

Напомним, в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ сообщали, что продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов.

В то же время ситуация в Мирнограде остается напряженной, но не является угрожающей.

