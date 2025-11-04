Более 90% поездов прибывают вовремя, несмотря на войну – Зеленский в День железнодорожника
- Владимир Зеленский поздравил работников и работниц Укрзализныци с Днем железнодорожника.
- Президент поблагодарил за слаженную работу, благодаря которой страна остается соединенной даже во время войны.
- Более 90% пассажирских поездов прибывают вовремя – даже несмотря на обстрелы.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников и работниц Украинской железной дороги с Днем железнодорожника.
Он поблагодарил их за стойкость и преданность работе во время войны.
Поздравление Зеленского с Днем железнодорожника
– Спасибо всем работникам и работницам нашей Украинской железной дороги за то, что наша страна, несмотря на войну, соединена, и за то, что в Украине работает тыловая логистика, в частности железнодорожная, – одна из самых больших основ нашей силы, всего народа, – отметил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что железнодорожная отрасль остается ключевым элементом тыловой инфраструктуры страны, обеспечивая перевозку людей и грузов даже во время постоянных обстрелов.
– Украинская железная дорога восстанавливается после ударов, сохраняет основные маршруты, обеспечивает перевозку людей и грузов. Только с начала этого года Укрзализныця перевезла уже более 135 миллионов тонн грузов. И более 90% украинских пассажирских поездов прибывают вовремя – четко по расписанию даже тогда, когда обстоятельства – чрезвычайные из-за обстрелов, – подчеркнул президент.
Владимир Зеленский поблагодарил железнодорожников от имени всех украинцев, отметив их роль в обеспечении жизнедеятельности страны.
Напомним, День железнодорожника — это профессиональный праздник людей, которые ежедневно заботятся о стабильном и безопасном передвижении тысяч пассажиров и тонн грузов.
День железнодорожника в Украине в 2025 году отмечают 4 ноября.