Президент України Володимир Зеленський привітав працівників і працівниць Української залізниці з Днем залізничника.

Він подякував їм за стійкість і відданість роботі під час війни.

Привітання Зеленського з Днем залізничника

– Дякую всім працівникам і працівницям нашої Української залізниці за те, що наша країна попри війну з’єднана, і те, що в Україні працює тилова логістика, зокрема залізнична, – одна з найбільших основ нашої сили – усього народу, – зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що залізнична галузь залишається ключовим елементом тилової інфраструктури країни, забезпечуючи перевезення людей і вантажів навіть під час постійних обстрілів.

– Українська залізниця відновлюється після ударів, зберігає основні маршрути, забезпечує перевезення людей і вантажів, і тільки від початку цього року Укрзалізниця перевезла вже більш ніж 135 мільйонів тонн вантажів. І більш ніж 90 % українських пасажирських потягів прибувають вчасно – чітко за розкладом навіть тоді, коли обставини – надзвичайні через обстріли, – наголосив Президент.

Володимир Зеленський подякував залізничникам від імені всіх українців, відзначивши їхню роль у забезпеченні життєдіяльності країни.

Нагадаємо, День залізничника — це професійне свято людей, які щодня дбають про стабільне й безпечне пересування тисяч пасажирів і тонн вантажів.

День Залізничника в Україні у 2025 році відзначають 4 листопада.

