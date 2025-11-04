Понад 90% потягів прибувають вчасно, попри війну – Зеленський у День залізничника
- Володимир Зеленський привітав працівників і працівниць Укрзалізниці з Днем залізничника.
- Президент подякував за злагоджену роботу, завдяки якій країна залишається з’єднаною навіть під час війни.
- Понад 90% пасажирських потягів прибувають вчасно – навіть попри обстріли.
Президент України Володимир Зеленський привітав працівників і працівниць Української залізниці з Днем залізничника.
Він подякував їм за стійкість і відданість роботі під час війни.
Привітання Зеленського з Днем залізничника
– Дякую всім працівникам і працівницям нашої Української залізниці за те, що наша країна попри війну з’єднана, і те, що в Україні працює тилова логістика, зокрема залізнична, – одна з найбільших основ нашої сили – усього народу, – зазначив Зеленський.
Глава держави підкреслив, що залізнична галузь залишається ключовим елементом тилової інфраструктури країни, забезпечуючи перевезення людей і вантажів навіть під час постійних обстрілів.
– Українська залізниця відновлюється після ударів, зберігає основні маршрути, забезпечує перевезення людей і вантажів, і тільки від початку цього року Укрзалізниця перевезла вже більш ніж 135 мільйонів тонн вантажів. І більш ніж 90 % українських пасажирських потягів прибувають вчасно – чітко за розкладом навіть тоді, коли обставини – надзвичайні через обстріли, – наголосив Президент.
Володимир Зеленський подякував залізничникам від імені всіх українців, відзначивши їхню роль у забезпеченні життєдіяльності країни.
Нагадаємо, День залізничника — це професійне свято людей, які щодня дбають про стабільне й безпечне пересування тисяч пасажирів і тонн вантажів.
День Залізничника в Україні у 2025 році відзначають 4 листопада.