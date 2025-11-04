Верховная Рада приняла за основу законопроект №13574 о предоставлении 12-месячной отсрочки от мобилизации для молодежи, отслужившей по контракту во время военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Отсрочка от мобилизации для молодежи

В Верховной Раде отмечают, что законопроект №13574 касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на один год и уже уволены со службы.

Согласно документу, таким гражданам предлагают предоставить отсрочку от мобилизации сроком на 12 месяцев после увольнения.

Необходимость введения нового основания для отсрочки от призыва во время мобилизации для военнообязанных и резервистов связана с тем, что после увольнения с военной службы они теряют право на такую отсрочку до достижения 25-летнего возраста и могут быть призваны уже на следующий день после постановки на воинский учет.

— Это решение позволит обеспечить справедливый подход к тем, кто уже выполнил свой долг перед государством в условиях военного положения, — отмечают в Верховной Раде Украины.

Однако там добавляют, что молодежь, отслужившая по контракту во время военного положения, может быть призвана на военную службу с их согласия.

