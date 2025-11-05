Верховна Рада України прийняла закон №13532, який посилює підтримку батьків, створюючи сучасні умови для поєднання материнства (батьківства) з професійним життям.

Виплати батькам після народження дитини

Згідно із карткою закону №13532, оприлюдненій на сайті Верховної Ради, документ передбачає допомогу вагітним дівчатам і жінкам, які не мають страхування.

Водночас батькам виплачуватиметься 50 тис. грн матеріальної допомоги під час народження дитини.

Як зазначено у документі, батьки отримуватимуть 7 тис. грн щомісячної підтримки для догляду за малюком до одного року.

Крім цього, закон №13532 передбачає:

єЯсла – для батьків, які виходять на роботу;

єСадок – підтримка родин із дітьми віком від трьох до шести років;

збереження Пакунка малюка;

Пакунок школяра – для дітей-першокласників;

посилення підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю.

Як пояснили у Верховній Раді України, метою цієї ініціативи є створення сприятливих умов для підвищення рівня народжуваності та поєднання батьківства з професійною діяльністю шляхом підтримки сімей у періоди вагітності, після пологів та під час догляду за дитиною.

