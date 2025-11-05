Попереду зимові свята — час, коли людям, навіть попри війну, хочеться трохи світла, тепла і гарного настрою. Українці продовжують жити, працювати, підтримувати один одного та прагнуть хоч на мить відчути спокій і радість. Саме тому у столиці зовсім скоро розпочнуться підготовчі роботи до встановлення головної ялинки країни.

Коли у Києві встановлять головну ялинку країни, читайте в нашому матеріалі.

Коли встановлять новорічну ялинку у Києві

Київська міська державна адміністрація повідомила, що головну ялинку України традиційно встановлять на Софійській площі. Підготовчі роботи розпочнуться вже 8 листопада, а повноцінно новорічна локація запрацює пізніше. Відкриття головної ялинки у Києві заплановано на 6 грудня 2025 року, у День святого Миколая.

Як і в попередні роки, міський бюджет не залучатиметься, адже усі витрати беруть на себе меценати. Ініціатором створення новорічної ялинки у Києві та святкової зони цього року є ТОВ Глобал-Декор, яке відповідатиме за монтаж, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також за ресурсне й фінансове забезпечення проєкту.

Коли встановлять головну ялинку країни у 2025 році та як планують облаштувати святкову локацію

За погодженням Ради оборони столиці, на Софійській площі облаштують головну ялинку країни, невелику ковзанку та кілька святкових будиночків, де продаватимуть кондитерські вироби та гарячі напої. Локацію обіцяють зробити лаконічною, затишною та безпечною, з урахуванням усіх вимог енергозбереження.

Також, за рекомендацією Ради оборони, масові заходи на Софійській площі не планують проводити, що пов’язано з безпековою ситуацією в країні.

Крім того, міській владі районів та іншим організаторам у Києві рекомендовано утриматися від проведення великих святкувань на відкритих просторах під час відзначення Різдва Христового та Нового 2026 року.

Отже, новорічна ялинка у Києві 2025 та святкова локація збережуть традиційний дух свята, але будуть більш стриманими через безпеку. Головне завдання — подарувати містянам відчуття тепла, спокою та єдності навіть у складних умовах.

