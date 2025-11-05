Украинские защитники вернули сине-желтый флаг Украины на здание городского совета в Покровске.

Штурмовики зачистили здание горсовета в Покровске

Украинский флаг на здании горсовета в Покровске вернули штурмовики полка Скеля вместе с другими подразделениями в полосе обороны 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Командир 1 ШБ 425 ОШБ на позывной Боец рассказал, что в последнее время противник распространял информацию о том, что город Покровск якобы полностью находится под российским контролем.

По его словам, также была информация о том, что на городском совете в Покровске россияне подняли свой флаг.

— Но информацию мы опровергли. Было задействовано 210 и 1 штурмовой батальон. Выполняли задачу поэтапно, — рассказал Боец.

Он рассказал, что украинские защитники спланировали логистические маршруты, обеспечение личного состава и маршруты движения.

Две штурмовые группы получили задачу пройти в центр Покровска, зачистить здание горсовета и вернуть на него украинский флаг.

Несмотря на поражение машины, группы вошли в город. Движение групп должно было происходить незаметно и быстро, поэтому выбрали маршрут по улицам с наибольшим количеством деревьев и укрытий.

В конце концов украинские штурмовики дошли до здания, подняли сине-желтый флаг и зачистили городской совет в Покровске от российских оккупантов.

Фото: Скеля 425

