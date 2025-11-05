Українські захисники повернули синьо-жовтий прапор України на будівлю міської ради в Покровську.

Штурмовики зачистили будівлю міськради в Покровську

Український прапор на будівлю міськради у Покровську повернули штурмовики полку Скеля разом з іншими підрозділами в смузі оборони 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Командир 1 ШБ 425 ОШБ на позивний Боєць розповів, що останнім часом противник поширював інформацію про те, що місто Покровськ нібито повністю перебуває під російським контролем.

За його словами, також була інформація про те, що на міській раді у Покровську росіяни підняли свій прапор.

– Але інформацію ми спростували. Було задіяно 210 та 1 штурмовий батальйон. Виконували завдання поетапно, – розповів Боєць.

Він розповів, що українські захисники спланували логістичні маршрути, забезпечення особового складу та маршрути руху.

Дві штурмові групи отримали задачу пройти в центр Покровська, зачистити будівлю міськради та повернути на неї український прапор.

Попри ураження машини, групи зайшли в місто. Рух груп мав відбуватися непомітно та швидко, тому обрали маршрут вулицями з найбільшою кількістю дерев та укриттів.

Врешті українські штурмовики дійшли до будівлі, підняли синьо-жовтий прапор і зачистили міську раду в Покровську від російських окупантів.

Фото: Скеля 425

