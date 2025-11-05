Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Він назвав переговори з нею дуже добрими.

Зеленський поговорив з Такаїчі – подробиці

Як зазначив Володимир Зеленський, він подякував Санае Такаїчі за підтримку для нашого народу та за повагу до сміливості українців.

Водночас глава держави привітав премʼєр-міністерку Японії з початком роботи на посаді.

За словами Зеленського, вони обговорили, як можуть обʼєднати зусилля, щоб для обох народів та регіонів було більше безпеки та розвитку.

Він подякував Японії за незмінну допомогу і принциповість протягом усього часу від початку російського вторгнення.

– Ми однаково розуміємо, які небезпеки несе російська війна для всіх у світі. Готові працювати разом, щоб розвивати найсильніші технології для захисту життя, зважаючи на зміни й виклики, які принесла ця війна, – наголосив президент України.

Володимир Зеленський поінформував премʼєр-міністерку Японії про українські наміри розвивати контрольований експорт зброї та будувати міцні партнерства для спільного виробництва сучасної зброї, яка здатна захистити друзів від загроз.

Крім цього, президент розповів про потребу України в зміцненні ППО для захисту життя в містах і нашої енергетичної інфраструктури, яка є найпершою мішенню для армії Росії.

Зеленський зазначив, що Україна цінує готовність Японії та премʼєр-міністерки допомогти в енергетичній сфері відповідним обладнанням. Це допоможе нашим містам і громадам цієї зими, сказав він.

– Звісно, ми зацікавлені у збільшенні співпраці з Японією для відбудови та відновлення, – наголосив глава держави.

Також Зеленський поінформував премʼєр-міністерку Японії про дипломатичну ситуацію, можливості ефективного тиску на Росію заради її примусу до реальної дипломатії та закінчення війни.

Президент запросив Санае Такаїчі відвідати Україну. Він впевнений, що Україна і Японія мають ще більш значний простір для співпраці, ніж є зараз. Володимир Зеленський зазначив, що дуже сподівається на спільні результати.

