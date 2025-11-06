Уночі проти 6 листопада серію вибухів чули в Кам’янському на Дніпропетровщині — на місто летіли ворожі дрони.

Тим часом у Росії зафіксували масштабні пожежі після атак безпілотників на НПЗ у Волгограді, Костромську ГРЕС у Волгореченську та нафтобазу в Сімферополі.

Євросоюз, своєю чергою, готується запровадити жорсткіші правила для російських громадян, обмеживши видання багаторазових шенгенських віз.

Зараз дивляться

Детальніше про головні події ночі та ранку 6 листопада – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Кам’янському Дніпропетровської області

Уночі проти 6 листопада під час масованої дронової атаки РФ пролунала серія вибухів у Кам’янському Дніпропетровської області.

За повідомленнями моніторингових каналів, кілька груп ворожих безпілотників зафіксували на півночі та в центрі Дніпропетровщини.

Вони рухалися курсом на Дніпро і Кам’янське. Після цього пролунали вибухи в Кам’янському.

За даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, у місті сталося кілька пожеж.

Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під’їздів чотириповерхівки, пошкоджені авто.

Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

Постраждали вісім людей.

Вибухи в Богодухові Харківської області

Вибухи в Богодухові Харківської області прогриміли ввечері 5 листопада.

Унаслідок влучання дрона в складську будівлю, де зберігалися зернові культури, спалахнула масштабна пожежа.

Крім того, пошкоджено двоповерховий житловий будинок і гараж. На місці працюють рятувальники та правоохоронці, які фіксують наслідки атаки.

За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, наразі кількість постраждалих зросла до п’яти осіб.

Серед постраждалих – 33-річна та 53-річна жінки, 10-річна дівчинка, 43-річний чоловік і 18-річний хлопець.

У більшості з них лікарі діагностували гостру реакцію на стрес, а чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою.

Зміни в русі приміських поїздів через обстріли

Через пошкодження інфраструктури внаслідок нічних обстрілів на Дніпропетровщині тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди:

№7303, №7305 Дніпро – Кам’янське;

№7304, №7204, №6016 Кам’янське/П’ятихатки – Дніпро.

Інші рейси регіону також обмежено: з напрямку П’ятихаток — до станції Верхівцеве, з напрямку Дніпра — до станції Сухачівка.

Зміни відбулися і на Харківщині: маршрут поїздів із Берестина обмежено до станції Сахновщина.

Залізничники закликали пасажирів уважно стежити за оголошеннями на станціях, адже ситуація може змінюватися.

Пожежа у Волгограді

Уночі проти 6 листопада прогриміли вибухи у Волгоградській області РФ. За даними ЗМІ, причиною стала атака безпілотників.

За словами губернатора регіону Андрія Бочарова, уламки безпілотників спричинили займання у промисловій зоні Красноармійського району.

Пожежу ліквідовували десятки рятувальників.

Атака на Костромську ГРЕС

Уночі 6 листопада також повідомлялося про атаку безпілотників на Костромську ГРЕС у Волгореченську.

Це одна з найбільших теплових електростанцій РФ, що працює на природному газі та мазуті.

Потужність об’єкта становить понад 3 600 МВт.

За даними російських ЗМІ, на території станції виникла пожежа, яку ліквідували пожежні розрахунки. Інформації про жертв немає.

Пожежа на нафтобазі в Сімферополі

У Сімферополі, в районі селища Бітумне, близько 02:30 ночі спалахнула пожежа.

За повідомленнями очевидців, горіла нафтобаза, ймовірно, підприємства Кримнафтозбут.

Місцеві телеграм-канали передають, що перед займанням у небі бачили кілька безпілотників.

Пожежу намагалися загасити до ранку, але масштаби пошкоджень ще не уточнено.

ЄС готує нові обмеження для росіян

Європейський Союз планує ще більше посилити візові правила для громадян Росії.

Згідно з новими нормами, росіянам переважно видаватимуть лише одноразові шенгенські візи, а багаторазові дозволи залишаться винятком — для гуманітарних випадків чи осіб із подвійним громадянством ЄС.

Рішення може бути ухвалене вже цього тижня. Очікується, що воно стане частиною нового пакета заходів, спрямованих на зменшення присутності росіян у країнах блоку.

Крім того, Євросоюз розглядає можливість обмеження пересування російських дипломатів, вимагаючи від них інформувати держави про переміщення через Шенгенську зону.

Це має зменшити ризики шпигунської діяльності Кремля.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.