Силы обороны Юга опровергли информацию о захвате российскими захватчиками территорий в Днепропетровской и Запорожской областях. В то же время ситуация там действительно сложная.

Об этом говорится в Telegram-канале Сил обороны Юга.

Александровское, Гуляйпольское и Ореховское направления

По словам военных, ситуация на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях напряженная: за прошедшие сутки там зафиксировано почти 50 боев. В то же время указанные в сообщении населенные пункты не находятся под контролем врага.

Сейчас смотрят

Так, в районе Павловки продолжаются тяжелые бои — одна из наших бригад держит оборону. В районе Плавней также ведутся бои — там серая зона. В районе Приморского россияне пытаются пройти по дну Каховского водохранилища, где растет густая растительность и камыши в несколько метров. Враг пытается зайти в фланг нашим подразделениям, однако Силы обороны уничтожают оккупантов.

В районе Успеновки враг огнем уничтожил несколько позиций наших защитников, поэтому подразделениям пришлось отойти, но бои за населенный пункт не прекращаются.

Напомним, что сегодня аналитики Deep State сообщили о том, что россияне оккупировали Павловку, а также продвинулись вблизи Балагана, Удачного, Ступочек, в Плавнях, Приморском и Успеновке.

Погодные условия

Военные отмечают, что россияне пытаются воспользоваться тем, что на Запорожском направлении несколько дней стоят густые туманы. Враги не прекращают попыток проникнуть вглубь нашей обороны.

— Но на этих участках линии фронта мы постоянно проводим поисково-ударные действия и уничтожаем вражеские диверсионные группы, — подчеркнули Силы обороны Юга.

Только за прошедшие сутки на Юге оккупанты потеряли более 200 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.