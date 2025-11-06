Сили оборони Півдня спростували інформацію щодо захоплення російськими загарбниками територій у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Водночас ситуація там дійсно складна.

Про це йдеться у Telegram-каналі Сил оборони Півдня.

Олександрівський, Гуляйпільський та Оріхівський напрямки

За словами військових, ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках напружена: минулої доби там зафіксовано майже 50 боїв. Водночас зазначені в повідомленні населені пункти не перебувають під контролем ворога.

Зараз дивляться

Так, в у районі Павлівки тривають важкі бої – одна з наших бригад тримає оборону. В районі Плавнів також ведуться бої – там сіра зона. В районі Приморського росіяни намагаються пройти по дну Каховського водосховища, де росте густа рослинність і очерет у декілька метрів. Ворог намагається зайти у фланг нашим підрозділам, проте Сили оборони окупантів знищують.

В районі Успенівки ворог вогнем знищив кілька позицій наших оборонців, тому підрозділам довелося відійти, але бої за населений пункт не припиняються.

Нагадаємо, що сьогодні аналітики Deep State повідомили про те, що росіяни окупували Павлівку, а також просунувся поблизу Балагану, Удачного, Ступочків, в Плавнях, Приморському та Успенівці.

Погодні умови

Військові наголошують, що росіяни намагаються скористатися тим, що на Запорізькому напрямку декілька днів стоять густі тумани. Вороги не припиняються спроб інфільтруватись в глиб нашої оборони.

– Але на цих ділянках лінії фронту ми постійно проводимо пошуково-ударні дії і знищуємо ворожі диверсійні групи, – наголосили Сили оборони Півдня.

Лише минулої доби на Півдні окупанти втратили понад 200 осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.