У п’ятницю, 7 листопада, у більшості регіонів України будуть вимушено застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

Відключення світла 7 листопада: що відомо

– Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України, – повідомили в Укренерго.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими.

Графіки погодинних відключень:

з 08:00 до 21:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Графіки обмежень потужності:

з 08:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися.

– Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо, – закликали в компанії.

