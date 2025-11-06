За последний год спецназовцы Центра спецопераций Альфа Службы безопасности Украины ликвидировали 9,5 тыс. человек живой силы противника и десятки единиц техники в Покровске и его окрестностях.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ ликвидировала за год 9,5 тыс. оккупантов и вражескую технику

Служба безопасности также уничтожила и поразила:

  • 255 вражеских танков;
  • 433 боевые бронированные машины;
  • 343 артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня;
  • 78 средств противовоздушной обороны;
  • 12 средств радиоэлектронной борьбы и разведки;
  • 4 553 единицы автотранспорта;
  • 3 824 вражеские позиции и укрепления;
  • 65 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Напомним, 4 ноября в Генеральном штабе сообщили, что ни одно из подразделений Сил обороны Украины не находится в окружении в Покровско-Мирноградской агломерации.

По словам спикера Генштаба Андрея Ковалева, ситуация в Покровске остается сложной, однако в настоящее время проводится комплексная операция по выявлению вражеских сил в городской застройке, их уничтожению и вытеснению российских оккупантов из города.

За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали 1 170 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 352-ю сутки полномасштабной войны превысили 1,147 млн человек.

