Четкие сроки службы и зарплата от 50 тысяч: озвучены детали новых контрактов в ВСУ
- В Украине планируется повысить базовую ставку оплаты труда для военнослужащих. Предполагается, что она составит 50-60 тыс. грн.
- К этой сумме будут плюсоваться надбавки, повышенные боевые выплаты, бонус за подписание контракта, увеличивающийся в зависимости от срока контракта.
- Новые контракты в украинской армии будут иметь четкие сроки службы - от 1 до 5 лет.
После введения новых видов контракта базовая ставка оплаты труда для военнослужащих составит 50-60 тыс. грн, заявил Владимир Зеленский.
Повышение базовой ставки для военных: что изменится
Как сообщил по итогам заседания Ставки президент Владимир Зеленский, идет поиск источников финансирования и подготовка нормативной базы для этой реформы.
– Мы готовимся к контракту на ближайшее будущее для наших военных. Для нас это очень важно, чтобы контракт был справедливым для всех — для тех, кто мобилизован и захочет перейти на контракт, для тех, кто сегодня имеет контракт и захочет перейти на новый контракт, и для военных или невоенных, кто захочет присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины в будущем также будет этот контракт. То есть он будет справедлив для всех, – сказал он на брифинге.
Глава государства отметил, что в настоящее время продолжается работа по определению источников финансирования этой инициативы.
– Мы изучили понимание, что базовым финансовым обеспечением для контракта в армии может быть 50-60 тыс. грн. Это без всех тех дополнительных вещей, которые вы знаете – относительно первой линии, второй линии, во время войны или в другое время. То есть, это такая базовая цифра, на которую мы рассчитываем, — сообщил Зеленский.
Президент отметил, что над этим вопросом сейчас работают Министерство экономики, Министерство финансов, Миноборны и другие.
Детали о новых контрактах в украинской армии
В то же время, министр обороны Украины Денис Шмыгаль напомнил, что эта реформа предусматривает возможность выбрать как должность, так и место службы в армии.
Также глава Минобороны очертил главные моменты:
- Четкие сроки службы. Контракты от 1 до 5 лет. Для контрактов 2-5 лет гарантируется отсрочка 12 месяцев от мобилизации после завершения его действия.
- Повышенное базовое денежное обеспечение — 50-60 тыс. грн. Плюс надбавки, повышенные боевые выплаты, бонус за подписание контракта, который увеличивается в зависимости от срока контракта.
- Возможность выбрать бригаду и должность.
В то же время Шмыгаль добавил, что введение этих изменений требует внесения поправок в законодательство и другие нормативные акты.
— Разработка контрактов предусматривает изменения в законодательстве и несколько постановлений Кабинета министров Украины. Сейчас эти документы находятся в работе. Собственно, часть из них находится на согласовании в ЦОИВ. Как только они будут готовы, я думаю, уже в начале следующего года это будет вынесено для рассмотрения, — сообщил Шмыгаль.
К тому же, министр проинформировал, что Генштаб и Минобороны провели 5 исследований и опросов среди военнослужащих на основании чего и была определена базовая оплата для защитников в 50-60 тыс. грн.