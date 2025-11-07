После введения новых видов контракта базовая ставка оплаты труда для военнослужащих составит 50-60 тыс. грн, заявил Владимир Зеленский.

Повышение базовой ставки для военных: что изменится

Как сообщил по итогам заседания Ставки президент Владимир Зеленский, идет поиск источников финансирования и подготовка нормативной базы для этой реформы.

– Мы готовимся к контракту на ближайшее будущее для наших военных. Для нас это очень важно, чтобы контракт был справедливым для всех — для тех, кто мобилизован и захочет перейти на контракт, для тех, кто сегодня имеет контракт и захочет перейти на новый контракт, и для военных или невоенных, кто захочет присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины в будущем также будет этот контракт. То есть он будет справедлив для всех, – сказал он на брифинге.

Глава государства отметил, что в настоящее время продолжается работа по определению источников финансирования этой инициативы.

– Мы изучили понимание, что базовым финансовым обеспечением для контракта в армии может быть 50-60 тыс. грн. Это без всех тех дополнительных вещей, которые вы знаете – относительно первой линии, второй линии, во время войны или в другое время. То есть, это такая базовая цифра, на которую мы рассчитываем, — сообщил Зеленский.

Президент отметил, что над этим вопросом сейчас работают Министерство экономики, Министерство финансов, Миноборны и другие.

Детали о новых контрактах в украинской армии

В то же время, министр обороны Украины Денис Шмыгаль напомнил, что эта реформа предусматривает возможность выбрать как должность, так и место службы в армии.

Также глава Минобороны очертил главные моменты:

Четкие сроки службы . Контракты от 1 до 5 лет. Для контрактов 2-5 лет гарантируется отсрочка 12 месяцев от мобилизации после завершения его действия.

. Контракты от 1 до 5 лет. Для контрактов 2-5 лет гарантируется отсрочка 12 месяцев от мобилизации после завершения его действия. Повышенное базовое денежное обеспечение — 50-60 тыс. грн. Плюс надбавки, повышенные боевые выплаты, бонус за подписание контракта, который увеличивается в зависимости от срока контракта.

— 50-60 тыс. грн. Плюс надбавки, повышенные боевые выплаты, бонус за подписание контракта, который увеличивается в зависимости от срока контракта. Возможность выбрать бригаду и должность.

В то же время Шмыгаль добавил, что введение этих изменений требует внесения поправок в законодательство и другие нормативные акты.

— Разработка контрактов предусматривает изменения в законодательстве и несколько постановлений Кабинета министров Украины. Сейчас эти документы находятся в работе. Собственно, часть из них находится на согласовании в ЦОИВ. Как только они будут готовы, я думаю, уже в начале следующего года это будет вынесено для рассмотрения, — сообщил Шмыгаль.

К тому же, министр проинформировал, что Генштаб и Минобороны провели 5 исследований и опросов среди военнослужащих на основании чего и была определена базовая оплата для защитников в 50-60 тыс. грн.

