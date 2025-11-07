Чіткі терміни служби та зарплатня від 50 тисяч: озвучено деталі про нові контракти в ЗСУ
- В Україні планують підвищити базову ставку оплати праці для військовослужбовців. Передбачається, що вона буде 50-60 тис. грн.
- До цієї суми плюсуватимуться надбавки, підвищені бойові виплати, бонус за підписання контракту, який збільшується залежно від терміну контракту.
- Нові контракти в українському війську матимуть чіткі терміни служби - від 1 до 5 років.
Після впровадження нових видів контракту базова ставка оплати праці для військовослужбовців становитиме 50-60 тис. грн, заявив Володимир Зеленський.
Підвищення базової ставки для військових: що зміниться
Як повідомив за підсумком засідання Ставки президент Володимир Зеленський, наразі йде пошук джерел фінансування та підготовка нормативної бази для цієї реформи.
– Ми готуємось до контракту на найближче майбутнє для наших військових. Для нас це дуже важливо, щоб контракт був справедливим для всіх – для тих, хто мобілізований і захоче перейти на контракт, для тих, хто сьогодні мають контракт і захочуть перейти на новий контракт, і для тих військових або невійськових, хто захоче долучитись до лав Збройних сил України в майбутньому також буде цей контракт. Тобто він буде справедливий для всіх, – сказав він на брифінгу.
Голова держави зазначив, що наразі продовжується робота над визначенням джерел фінансування цієї ініціативи.
– Ми вивчили розуміння, що базовим фінансовим забезпеченням для контракту в армії може бути 50-60 тисяч гривень. Це без всіх тих додаткових речей, які ви знаєте – щодо першої лінії, другої лінії, в час війни або в інший час. Тобто це така базова цифра, на яку ми розраховуємо, – повідомив Зеленський.
Президент зауважив, що над цим питанням наразі працюють Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Міноборни та ін.
Деталі про нові контракти в українському війську
Водночас міністр оборони України Денис Шмигаль нагадав, що ця реформа передбачає можливість обрання як посади, так і місця служби в армії.
Також голова Міноборони окреслив головні моменти:
- Чіткі терміни служби. Контракти від 1 до 5 років. Для контрактів 2-5 років буде гарантована відстрочка 12 місяців від мобілізації після завершення його дії.
- Підвищене базове грошове забезпечення — 50-60 тисяч грн. Плюс надбавки, підвищені бойові виплати, бонус за підписання контракту, який збільшується залежно від терміну контракту.
- Можливість обрати бригаду і посаду.
Водночас Шмигаль додав, що впровадження цих змін потребує внесення поправок у законодавство та інші нормативні акти.
– Розробка контрактів передбачає зміни у законодавство і в декілька постанов Кабінету Міністрів України. Зараз ці документи в роботі. Власне, частина з них знаходиться на погодженні в ЦОВВ. Як тільки вони будуть готові, я думаю, вже на початку наступного року це буде внесено для розгляду, – повідомив Шмигаль.
До того ж, міністр проінформував, що Генштаб та Міноборони провели 5 досліджень та опитувань серед військовослужбовців на підставі чого і була визначена базова оплата для захисників у 50-60 тис грн.