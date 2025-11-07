Після впровадження нових видів контракту базова ставка оплати праці для військовослужбовців становитиме 50-60 тис. грн, заявив Володимир Зеленський.

Підвищення базової ставки для військових: що зміниться

Як повідомив за підсумком засідання Ставки президент Володимир Зеленський, наразі йде пошук джерел фінансування та підготовка нормативної бази для цієї реформи.

– Ми готуємось до контракту на найближче майбутнє для наших військових. Для нас це дуже важливо, щоб контракт був справедливим для всіх – для тих, хто мобілізований і захоче перейти на контракт, для тих, хто сьогодні мають контракт і захочуть перейти на новий контракт, і для тих військових або невійськових, хто захоче долучитись до лав Збройних сил України в майбутньому також буде цей контракт. Тобто він буде справедливий для всіх, – сказав він на брифінгу.

Голова держави зазначив, що наразі продовжується робота над визначенням джерел фінансування цієї ініціативи.

Зараз дивляться

– Ми вивчили розуміння, що базовим фінансовим забезпеченням для контракту в армії може бути 50-60 тисяч гривень. Це без всіх тих додаткових речей, які ви знаєте – щодо першої лінії, другої лінії, в час війни або в інший час. Тобто це така базова цифра, на яку ми розраховуємо, – повідомив Зеленський.

Президент зауважив, що над цим питанням наразі працюють Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Міноборни та ін.

Деталі про нові контракти в українському війську

Водночас міністр оборони України Денис Шмигаль нагадав, що ця реформа передбачає можливість обрання як посади, так і місця служби в армії.

Також голова Міноборони окреслив головні моменти:

Чіткі терміни служби . Контракти від 1 до 5 років. Для контрактів 2-5 років буде гарантована відстрочка 12 місяців від мобілізації після завершення його дії.

. Контракти від 1 до 5 років. Для контрактів 2-5 років буде гарантована відстрочка 12 місяців від мобілізації після завершення його дії. Підвищене базове грошове забезпечення — 50-60 тисяч грн. Плюс надбавки, підвищені бойові виплати, бонус за підписання контракту, який збільшується залежно від терміну контракту.

— 50-60 тисяч грн. Плюс надбавки, підвищені бойові виплати, бонус за підписання контракту, який збільшується залежно від терміну контракту. Можливість обрати бригаду і посаду.

Водночас Шмигаль додав, що впровадження цих змін потребує внесення поправок у законодавство та інші нормативні акти.

– Розробка контрактів передбачає зміни у законодавство і в декілька постанов Кабінету Міністрів України. Зараз ці документи в роботі. Власне, частина з них знаходиться на погодженні в ЦОВВ. Як тільки вони будуть готові, я думаю, вже на початку наступного року це буде внесено для розгляду, – повідомив Шмигаль.

До того ж, міністр проінформував, що Генштаб та Міноборони провели 5 досліджень та опитувань серед військовослужбовців на підставі чого і була визначена базова оплата для захисників у 50-60 тис грн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.