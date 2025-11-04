В ночь на 4 ноября подразделения Сил специальных операций осуществили огневое поражение двух стратегических объектов нефтеперерабатывающей инфраструктуры России.

Об этом сообщили ССО ВСУ.

Атакованы два предприятия нефтеперерабатывающей отрасли РФ

ССО нанесли удар по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу в Республике Башкортостан, который расположен более чем в 1 300 километрах от украинской границы.

Это предприятие является ключевым производителем компонентов для авиационного керосина, различных видов каучуков и ионола.

Завод имеет стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса РФ и является важным источником поступлений в бюджет страны.

Местные власти подтвердили факты взрывов и разрушений на территории предприятия.

— Также подразделения ССО во взаимодействии с ГУР и СБС поразили Нижегородский НПЗ. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, мощностью около 17 млн тонн нефти в год, — отмечается в сообщении.

Нижегородский НПЗ производит дизельное топливо, бензин, авиационный керосин и другие нефтепродукты.

Помимо важности для российского военно-промышленного комплекса, завод играет критическую роль в обеспечении топливом московского региона — поставляет его напрямую по трубопроводу.

Это уже третье успешное поражение этого предприятия в 2025 году.

Силы специальных операций заявляют, что продолжают принимать асимметричные меры с целью остановки врага.

Напомним, в ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ.

Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

