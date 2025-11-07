Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 7 ноября: уничтожено еще 1170 оккупантов и 13 артсистем
Потери врага на 7 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 170 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 353-ю сутки полномасштабной войны превысили 1 148 910 человек.
Потери врага на 7 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 148 910 (+1 170);
- танков – 11 330 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 543 (+2);
- артиллерийских систем – 34 301 (+13);
- реактивных систем залпового огня – 1 535;
- средств противовоздушной обороны – 1 238 (+1);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 78 678 (+247);
- крылатых ракет – 3 918;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 723 (+65);
- специальной техники – 3 993 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 353-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
