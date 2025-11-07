Потери врага на 7 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 170 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 353-ю сутки полномасштабной войны превысили 1 148 910 человек.

Потери врага на 7 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 148 910 (+1 170);
  • танков – 11 330 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 543 (+2);
  • артиллерийских систем – 34 301 (+13);
  • реактивных систем залпового огня – 1 535;
  • средств противовоздушной обороны – 1 238 (+1);
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 346;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 78 678 (+247);
  • крылатых ракет – 3 918;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 723 (+65);
  • специальной техники – 3 993 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 353-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

