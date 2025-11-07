Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 7 листопада: знищено ще 1170 окупантів та 13 артсистем
Втрати ворога на 7 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 170 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 353-тю добу повномасштабної війни перевищили 1 148 910 осіб.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 7 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 148 910 (+1 170);
- танків – 11 330 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 543 (+2);
- артилерійських систем – 34 301 (+13);
- реактивних систем залпового вогню – 1 535;
- засобів протиповітряної оборони – 1 238 (+1);
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 78 678 (+247);
- крилатих ракет – 3 918;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 723 (+65);
- спеціальної техніки – 3 993 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.