Втрати ворога на 7 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 170 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 353-тю добу повномасштабної війни перевищили 1 148 910 осіб.

Втрати ворога на 7 листопада 2025 року

  • особового складу – близько 1 148 910 (+1 170);
  • танків – 11 330 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 543 (+2);
  • артилерійських систем – 34 301 (+13);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 535;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 238 (+1);
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 346;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 78 678 (+247);
  • крилатих ракет – 3 918;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 723 (+65);
  • спеціальної техніки – 3 993 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

