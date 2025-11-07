Втрати ворога на 7 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 170 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 353-тю добу повномасштабної війни перевищили 1 148 910 осіб.

Втрати ворога на 7 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 148 910 (+1 170);

танків – 11 330 (+1);

бойових броньованих машин – 23 543 (+2);

артилерійських систем – 34 301 (+13);

реактивних систем залпового вогню – 1 535;

засобів протиповітряної оборони – 1 238 (+1);

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 78 678 (+247);

крилатих ракет – 3 918;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 723 (+65);

спеціальної техніки – 3 993 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

